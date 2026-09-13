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Trato real para las campeonas. Levante homenajea a ocho campeonas del mundo del Barcelona con regalos y una ovación en pie
Un pasillo de honor para la élite del Barcelona
El espíritu deportivo quedó plenamente patente en Valencia, donde el Levante UD se tomó un momento para celebrar los logros del contingente internacional de su rival. Siguiendo el ejemplo del Elche, que rindió un homenaje similar durante la segunda jornada de la temporada, los granotas se aseguraron de que los jugadores del Barcelona sintieran el reconocimiento de la comunidad futbolística española en su conjunto.
Cuando los equipos saltaron para calentar y posteriormente para el protocolo previo al partido, el ambiente era eléctrico. Los aficionados en el Ciutat de Valencia dejaron a un lado la rivalidad entre clubes para dedicar una prolongada ovación en pie a los hombres que ayudaron a devolver el trofeo de la Copa del Mundo a suelo español. El Levante está homenajeando a los jugadores del Barcelona antes del partido como muestra de gratitud por su contribución al éxito de la selección nacional.
A pesar del homenaje especial que el Levante rindió a los campeones del mundo del Barcelona, el campeón de LaLiga no tuvo piedad y se puso con una ventaja de dos goles antes del descanso. Xavi Espart abrió el marcador en el minuto 5, antes de que Lamine Yamal doblara la ventaja del Barcelona en el minuto 19.
- AFP
Presentaciones especiales de Sanchez Morante
El presidente del Levante, Pablo Sanchez Morante, encabezó personalmente las celebraciones sobre el terreno de juego, asegurándose de que cada uno de los ocho jugadores recibiera una muestra tangible del aprecio del club. El presidente entregó una pieza única de artesanía local, personalizada específicamente para cada futbolista, para conmemorar su condición de campeones del mundo.
Los ocho jugadores en el centro de los festejos representaban una mezcla de superestrellas consolidadas y talentos emergentes de La Masia. Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Joan Garcia, Eric Garcia y Gavi fueron los protagonistas durante la ceremonia. Cada jugador dio un paso al frente para recibir su regalo de manos de Sanchez Morante, visiblemente emocionado por la acogida de la afición local.
Cambios tácticos y caras conocidas de vuelta
Aunque al principio el foco estaba puesto en las celebraciones, Hansi Flick se mantuvo concentrado en la tarea que tenía entre manos mientras gestionaba la carga de trabajo de su plantilla. El técnico alemán introdujo varios cambios en su alineación inicial, dando oportunidades a jugadores como Eric Garcia, que formó en el once con una máscara protectora.
La inclusión de cinco caras nuevas en el once inicial sugería que Flick ya está buscando utilizar toda la profundidad de su plantilla. Con la Champions League y los retos nacionales acumulándose, el entrenador del Barcelona quiere asegurarse de que sus campeones del mundo se mantengan frescos.
- AFP
El mensaje de solidaridad social del Levante
El Levante también aprovechó el partido de alto perfil para poner el foco en importantes cuestiones sociales que afectan actualmente al país. Antes de que comenzara la acción, los jugadores locales saltaron al campo con camisetas especiales en apoyo a Ceuta, en alusión a la crisis migratoria que continúa en la ciudad española situada en el norte de África.
Las camisetas lucían el lema "Todos somos caballas.", un término utilizado para referirse a la gente de Ceuta, con la intención de fomentar un sentimiento de unidad y concienciación. El club explicó que el propósito de esta iniciativa era "dar visibilidad a la compleja situación que están atravesando muchas personas y que debe resolverse lo antes posible.
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