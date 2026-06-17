¿«Trato de favor» para Lionel Messi? El héroe argentino, autor de un hat-trick, se libró de una «tarjeta roja segura» tras una entrada «torpe» en la victoria de Argentina ante Argelia en el Mundial

La principal fuente de frustración fue que el equipo arbitral, liderado por Simon Marciniak, no revisara las imágenes. Moreno cuestionó por qué la tecnología diseñada para detectar errores no intervino en la victoria inaugural de los campeones.

«Ni siquiera hace falta ver la imagen fija; si ves el vídeo en directo, ya da la sensación de que fue una entrada peligrosa desde el principio», añadió Moreno. «Luego, al ver la repetición, se confirma que es una entrada peligrosa. ¿Por qué no se llamó a Simon Marciniak para que lo revisara? Debería haber sido roja para Lionel Messi. Aunque me guste Messi, fue una entrada torpe y el rasguño desde la rodilla hasta el tobillo merecía la roja».

Onuoha compartió esa frustración: «Pareció que se ignoró ese momento. Cuando el jugador estaba en el suelo, se notaba que Messi estaba preocupado porque sabía que quizá había hecho algo incorrecto. Entiendo que los árbitros no lo vieran, pero que el VAR revisa la jugada y decida que no pasa nada me parece un error: para mí es tarjeta roja”.