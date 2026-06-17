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¿«Trato de favor» para Lionel Messi? El héroe argentino, autor de un hat-trick, se libró de una «tarjeta roja segura» tras una entrada «torpe» en la victoria de Argentina ante Argelia en el Mundial
La polémica por la tarjeta roja eclipsa una actuación magistral
Mientras el mundo admiraba otra exhibición de Messi, el debate posterior se centró en un incidente en el que el ocho veces Balón de Oro derribó al central argelino Aissa Mandi con una entrada “torpe”. El argentino pareció pisar la pantorrilla de Mandi con los tacos, lo que provocó peticiones de expulsión desde el banquillo argelino y en redes sociales.
Pese a la gravedad del contacto, el árbitro no mostró ni siquiera tarjeta amarilla, y el VAR no intervino para recomendar una revisión. Esta indulgencia ha reavivado el debate sobre si los árbitros aplican criterios distintos a las grandes estrellas en los escenarios más importantes.
- AFP
Los comentaristas arremeten contra el «trato preferencial»
Tras la jugada, los comentaristas de ESPN FC, Ale Moreno y Nedum Onuoha, se mostraron sorprendidos por la falta de tarjeta. Moreno, exjugador de la MLS, fue contundente: «Es 100 % tarjeta roja para Lionel Messi. Debería haberla sido. Esto confirma que los grandes jugadores reciben un trato preferencial». Cuando estaba a punto de marcar un hat-trick y el portero, Luca Zidane, logró detener el balón, mostraron a Gianni Infantino sonriendo. Parecía decir: “Vaya, eso ha estado cerca”. Esto encaja con la idea de que a estos jugadores se les trata de forma especial».
Onuoha, exdefensa del Manchester City, coincidió y añadió que los comentaristas del partido minimizaron la falta: «En la retransmisión ni siquiera mencionaron lo que pasó. Veíamos el vídeo y pensábamos: “Vaya, esto es grave”, mientras ellos decían: “Es bueno ver a Messi presionando”».
Los árbitros y el VAR, en el punto de mira
La principal fuente de frustración fue que el equipo arbitral, liderado por Simon Marciniak, no revisara las imágenes. Moreno cuestionó por qué la tecnología diseñada para detectar errores no intervino en la victoria inaugural de los campeones.
«Ni siquiera hace falta ver la imagen fija; si ves el vídeo en directo, ya da la sensación de que fue una entrada peligrosa desde el principio», añadió Moreno. «Luego, al ver la repetición, se confirma que es una entrada peligrosa. ¿Por qué no se llamó a Simon Marciniak para que lo revisara? Debería haber sido roja para Lionel Messi. Aunque me guste Messi, fue una entrada torpe y el rasguño desde la rodilla hasta el tobillo merecía la roja».
Onuoha compartió esa frustración: «Pareció que se ignoró ese momento. Cuando el jugador estaba en el suelo, se notaba que Messi estaba preocupado porque sabía que quizá había hecho algo incorrecto. Entiendo que los árbitros no lo vieran, pero que el VAR revisa la jugada y decida que no pasa nada me parece un error: para mí es tarjeta roja”.
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Una noche de récords para el GOAT
A pesar del incidente disciplinario, Messi brilló con el balón. Con su hat-trick alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del Mundial, con 16 tantos. El jugador de 38 años abrió el marcador con un espectacular disparo desde lejos y completó su hat-trick en el minuto 76, superando a Kylian Mbappé —autor de dos tantos en la victoria de Francia 3-1 sobre Senegal— en la lucha por la Bota de Oro.
El respiro es enorme para el equipo de Lionel Scaloni, pues perder a su figura clave habría sido un golpe duro. Como dos amarillas suponen un partido de suspensión, que Messi llegue limpio a las eliminatorias es una ventaja. El jugador del Inter de Miami celebra su igualación con Klose y ya piensa en el resto de la fase de grupos.