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«Tratados como meros accesorios»: a Benín supuestamente le negaron camisetas, fotos y una parte de los ingresos tras el partido contra Argentina
Los visitantes soportan una fría recepción tras el partido
Según se informa, la concentración de la selección de Benín quedó consternada por el trato recibido tras un amistoso internacional contra Argentina en el Estadio Monumental. El encuentro, cargado de emoción y disputado en Buenos Aires, sirvió como gran escenario para que la anfitriona celebrara la legendaria carrera internacional de Messi. Sin embargo, una vez sonó el pitido final, el equipo de Gernot Rohr se vio completamente apartado y sin ninguna oportunidad de mezclarse con sus ilustres rivales.
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Un periodista destapa restricciones logísticas generalizadas
Las tensiones entre bastidores salieron a la luz de la mano del periodista de investigación Romain Molina en su cuenta oficial de X.
Al detallar una serie de duras restricciones impuestas al equipo visitante por la federación anfitriona y los organizadores del evento, Molina escribió: "El 'respeto' de la Federación Argentina (y de los jugadores) hacia Benín: sin primas, ni un solo céntimo devuelto de los ingresos generados, ningún intercambio de camisetas, ni una sola foto y prohibida la entrada al pasillo de Argentina.
"Todo se reduce a hacer negocio a costa de quienes son tratados como simples figurantes".
La controversia agrava el malestar previo por el viaje
El desaire tras el partido no hizo más que aumentar el enfado creciente en el bando visitante, después de las quejas previas por las deficientes condiciones del viaje y del alojamiento en el hotel en Buenos Aires. Los informes apuntan a que a la selección africana también se le negó cualquier compensación económica por el evento, que agotó las entradas, lo que dejó a jugadores y personal profundamente agraviados por toda la operación. Fue un amargo desenlace para una exhibición que se había presentado como una celebración del fútbol, con los anfitriones imponiéndose sobre el césped para lograr una victoria por 3-0 sin sobresaltos.
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El conjunto africano vuelve a centrarse en objetivos competitivos
Tras sufrir un desalentador viaje al otro lado del Atlántico, Rohr debe levantar rápidamente a su plantilla de cara a los próximos clasificatorios para la Copa Africana de Naciones. El cuerpo técnico de Benín tendrá que corregir importantes fallos defensivos tras encajar tres goles sin respuesta en la segunda parte ante Argentina. Lograr resultados positivos en su regreso a la acción continental competitiva ofrece a Benín una oportunidad inmediata para reconstruir la moral y dejar atrás la agitación extradeportiva.
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