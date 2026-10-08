Las tensiones entre bastidores salieron a la luz de la mano del periodista de investigación Romain Molina en su cuenta oficial de X.

Al detallar una serie de duras restricciones impuestas al equipo visitante por la federación anfitriona y los organizadores del evento, Molina escribió: "El 'respeto' de la Federación Argentina (y de los jugadores) hacia Benín: sin primas, ni un solo céntimo devuelto de los ingresos generados, ningún intercambio de camisetas, ni una sola foto y prohibida la entrada al pasillo de Argentina.

"Todo se reduce a hacer negocio a costa de quienes son tratados como simples figurantes".