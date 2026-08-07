Sin embargo, Kane cumplió 33 años en julio y sabe que llegará el día en que tenga que retirarse de la élite competitiva en Europa. Cuando llegue ese momento, ¿hacia dónde se dirigirá? El capitán de Inglaterra ya ha hablado anteriormente de su deseo de probar suerte como pateador en la NFL.

Con eso en mente, ¿podría poner rumbo a Norteamérica en los próximos dos años y seguir los pasos de Lionel Messi en el Inter Miami mientras se une a Sir David Beckham?

Cuando le plantearon esas preguntas a Hamann, el excentrocampista del Bayern, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de MrQ Casino, dijo: «Bueno, es lo que él quiere hacer. Obviamente siente que todavía tiene dentro marcar goles en Alemania durante los próximos dos o tres años.

«Todavía puede ir allí con 35 años, a la MLS o quizá a Arabia Saudí. Creo que tiene cuatro hijos. No estoy seguro de que quiera hacer ese movimiento al otro lado del charco todavía. No sé cuáles son sus intenciones.

«Creo que tarde o temprano volverá a Inglaterra, al Reino Unido, quizá no para jugar, pero sí para vivir allí. Es una pregunta que solo él puede responder. Creo que eso ya es toda una declaración en sí misma.

«Hay conversaciones en marcha con el Bayern de Múnich porque, obviamente, siente que marcará, que puede marcar goles durante las próximas dos o tres temporadas. Dar el paso a la MLS o a Arabia Saudí, creo que todavía puede hacerlo cuando termine su contrato».