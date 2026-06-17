Tras varios contratiempos en el mercado de fichajes, ¿un sorprendente traspaso de Noah Atubolu, del Friburgo, a un equipo recién ascendido?

Atubolu, de 24 años, tiene contrato con el Friburgo hasta 2027, pero su salida este verano parece segura. Hace semanas comunicó al club su deseo de cambiar de aires, y el SC fichó a Mio Backhaus, procedente del Werder Bremen, por doce millones de euros como sustituto.

Además, rechazó renovar, por lo que este mercado es la última oportunidad del club para recibir una indemnización adecuada por su canterano.

Durante meses se habló de su fichaje por el Newcastle United, pero los Magpies lo descartaron y optaron por Ewen Jaouen, procedente del Stade Reims por 28,5 millones.