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SID y Tim Ursinus

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Tras un escándalo con graves consecuencias, el Real Madrid pierde a ocho estrellas, entre ellas Fede Valverde y Kylian Mbappé, para el Clásico contra el Barça

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Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
K. Mbappe
F. Valverde
A. Tchouameni

Sin Kylian Mbappé y otros siete jugadores, el Real Madrid busca su última oportunidad de título en el Clásico ante el líder, el FC Barcelona.

Aunque ya entrena con el grupo, el francés no entra en la convocatoria de Antonio Rüdiger para el partido del domingo a las 21:00 h, por una lesión en el muslo.

  • Además de Mbappé, no estarán en la convocatoria del Real Madrid Dani Ceballos, Dani Carvajal, Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler y Fede Valverde. Este último acaparó la atención tras un altercado con Aurélien Tchouameni que le llevó al hospital con una herida abierta y un traumatismo craneoencefálico.

    Ambos recibieron una multa de 500 000 euros. 

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  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Real Madrid: ¿Arbeloa se va? ¿Llegará Mourinho?

    En el Real Madrid los ánimos están caldeados desde hace semanas, como muestra la reciente disputa entre Valverde y Tchouameni. Además, se asegura que el entrenador Álvaro Arbeloa ha perdido el respaldo del vestuario. Se rumorea que podría ser destituido tras una segunda temporada sin títulos y reemplazado por José Mourinho.

    Para mantener sus remotas opciones de título, el Madrid debe ganar el clásico. A once puntos del Barça de Hansi Flick, el equipo blanco afronta el penúltimo partido de la temporada.

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