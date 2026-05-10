Tras un escándalo con graves consecuencias, el Real Madrid pierde a ocho estrellas, entre ellas Fede Valverde y Kylian Mbappé, para el Clásico contra el Barça

En el Real Madrid los ánimos están caldeados desde hace semanas, como muestra la reciente disputa entre Valverde y Tchouameni. Además, se asegura que el entrenador Álvaro Arbeloa ha perdido el respaldo del vestuario. Se rumorea que podría ser destituido tras una segunda temporada sin títulos y reemplazado por José Mourinho.

Para mantener sus remotas opciones de título, el Madrid debe ganar el clásico. A once puntos del Barça de Hansi Flick, el equipo blanco afronta el penúltimo partido de la temporada.