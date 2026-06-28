Kane debutó con un doblete en la victoria 4-2 sobre Croacia, pero luego decepcionó en el 0-0 contra Ghana, con solo 19 toques de balón, su mínimo en un partido del torneo. «No dudamos de él, independientemente de lo involucrado que esté o no en el partido», afirmó Bellingham al referirse a esta actuación. «Él marca la diferencia y hoy lo ha vuelto a hacer».

Al nombrarlo mejor jugador inglés, el centrocampista del Real Madrid lo situó por encima de los héroes del título de 1966, como Bobby Moore y Bobby Charlton. Con 82 goles, Kane es el máximo goleador de Inglaterra, por encima de Wayne Rooney (53), Charlton (49) y Lineker (48).

La victoria ante Panamá le dio el primer puesto del grupo y el pase a octavos, donde el miércoles se medirá a un tercero, probablemente Senegal. Al cierre del torneo, tras las finales europeas perdidas en 2021 y 2024, Kane podría por fin lograr su primer gran título con la selección.