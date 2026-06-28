«Es un honor jugar con él», dijo Bellingham, y añadió: «Para mí, es el mejor jugador inglés de la historia. Ha demostrado más que nadie». Bellingham adelantó a Inglaterra ante Panamá en el 62’ y luego asistió a Kane en el 67’.
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Tras tocar fondo, Jude Bellingham dedica palabras elogiosas al capitán de Inglaterra, Harry Kane
Con un cabezazo, el delantero de 32 años del Bayern marcó su undécimo gol en Mundiales con Inglaterra y superó a Gary Lineker (10) en la lista histórica de su país. El líder mundial es Lionel Messi (18), que en este torneo desbancó a Miroslav Klose (16). Kylian Mbappé también suma 16 goles.
Harry Kane es, desde hace tiempo, el máximo goleador de la historia de Inglaterra.
Kane debutó con un doblete en la victoria 4-2 sobre Croacia, pero luego decepcionó en el 0-0 contra Ghana, con solo 19 toques de balón, su mínimo en un partido del torneo. «No dudamos de él, independientemente de lo involucrado que esté o no en el partido», afirmó Bellingham al referirse a esta actuación. «Él marca la diferencia y hoy lo ha vuelto a hacer».
Al nombrarlo mejor jugador inglés, el centrocampista del Real Madrid lo situó por encima de los héroes del título de 1966, como Bobby Moore y Bobby Charlton. Con 82 goles, Kane es el máximo goleador de Inglaterra, por encima de Wayne Rooney (53), Charlton (49) y Lineker (48).
La victoria ante Panamá le dio el primer puesto del grupo y el pase a octavos, donde el miércoles se medirá a un tercero, probablemente Senegal. Al cierre del torneo, tras las finales europeas perdidas en 2021 y 2024, Kane podría por fin lograr su primer gran título con la selección.