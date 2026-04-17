Tras Thijs Kraaijeveld y Tobias van den Elshout, este «hermano» también podría fichar por el Feyenoord

En la sección VZ NXGN, Voetbalzone destaca a los mayores talentos de los Países Bajos. Esta semana nos centramos en el defensa del Feyenoord Hakeem Agboluaje (18), que podría debutar pronto en De Kuip.

La Academia del Feyenoord, que ya dio un respiro en la crisis del primer equipo, volvió a brillar: Jivayno Zinhagel debutó a los 16 años ante el FC Volendam y, una semana después, Tobias van den Elshout (19) fue titular contra el NEC.

Mientras, Thijs Kraaijeveld (18) juega como si llevara años siendo profesional, pero en segundo plano ya asoma el siguiente talento: Agboluaje. Este polivalente zurdo suele entrar en la convocatoria del Feyenoord y 2026 puede ser su año.