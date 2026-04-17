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Wessel Antes

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Tras Thijs Kraaijeveld y Tobias van den Elshout, este «hermano» también podría fichar por el Feyenoord

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Eredivisie
H. Agboluaje
B. Adekanye

En la sección VZ NXGN, Voetbalzone destaca a los mayores talentos de los Países Bajos. Esta semana nos centramos en el defensa del Feyenoord Hakeem Agboluaje (18), que podría debutar pronto en De Kuip.

La Academia del Feyenoord, que ya dio un respiro en la crisis del primer equipo, volvió a brillar: Jivayno Zinhagel debutó a los 16 años ante el FC Volendam y, una semana después, Tobias van den Elshout (19) fue titular contra el NEC.

Mientras, Thijs Kraaijeveld (18) juega como si llevara años siendo profesional, pero en segundo plano ya asoma el siguiente talento: Agboluaje. Este polivalente zurdo suele entrar en la convocatoria del Feyenoord y 2026 puede ser su año.

  • Donde empezó todo

    Agboluaje, nacido en 2007, creció en Alphen aan den Rijn. Es el hermano menor de Bobby Adekanye (27), quien, como gran promesa, estuvo bajo contrato con el Ajax, el FC Barcelona, el PSV, el Liverpool y la Lazio. En 2025 ganó la copa con el Go Ahead Eagles, tras lo cual se marchó a Turquía.

    Comenzó a jugar en el VV Alphia y, de niño, ingresó en la cantera del Ajax, aunque cinco años después fue descartado. En 2024, Adekanye explicó al Algemeen Dagblad el motivo.

    «Se debió principalmente a los dolores de crecimiento. Eso le impidió desarrollar todo su potencial. Pero la forma en que Hakeem se recuperó después es realmente admirable», afirmó Adekanye. En la cantera del Alphense Boys, Agboluaje volvió a encontrar la alegría por el fútbol.

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  • El gran avance

    Tras ser descartado por el Ajax, Agboluaje podría haber fichado por clubes profesionales menores. Sin embargo, su regreso al Alphense Boys fue una decisión deliberada que dio resultados en solo una temporada.

    Su talento nunca fue el problema: tras superar la adaptación y fortalecerse físicamente, recuperó su nivel. En verano de 2020 fichó por el Feyenoord, archirrival del Ajax.

    Actualmente cumple su sexta temporada en el club: fue capitán del sub-19 en la primera mitad del curso y ahora milita en el filial, además de haber sido suplente en diez partidos con el primer equipo. Aún espera su debut.

    Sorprende que, pese a sus raíces nigerianas, aún no sea internacional sub-21 con Países Bajos. Esa circunstancia le brinda más oportunidades en Feyenoord, que él ha sabido aprovechar. En las fechas FIFA, al no viajar a Zeist con la selección, ha podido demostrar su valor ante Van Persie.

  • Cómo va todo ahora

    Habría sido ideal que Agboluaje jugara con el Jong Feyenoord en la Keuken Kampioen Divisie para ganar experiencia, pero ya se ha comentado bastante esa oportunidad perdida.

    Sin embargo, su talento le basta para saltarse esa etapa. Junto a Kraaijeveld, Van den Elshout, Zinhagel e Ilai Grootfaam (16), forma un grupo que no envidia a los fichajes millonarios del pasado verano.

    Parece que Van Persie, ya sea por obligación o no, opta cada vez más por los jóvenes de la Academia. El viernes, Agboluaje jugó en el amistoso contra el Excelsior (1-1) junto al favorito de la afición, Gernot Trauner, y Grootfaam marcó el gol del De Stadionclub.

  • Hakeem AgboluajeImago

    Principales cualidades

    Agboluaje, de dieciocho años, destaca por su fuerza física. Es un defensa central zurdo, posición poco común y muy valorada.

    Además, su versatilidad le permite actuar como lateral izquierdo o centrocampista defensivo, lo que brinda a su entrenador varias opciones tácticas.

    Tras un amistoso contra el Feyenoord, el delantero del Excelsior Mike van Duinen lo elogió en FC Rijnmond: «Es un centrocampista muy creativo, joven y con talento. Se mueve bien con el balón y siempre ofrece línea de pase».

  • Bobby AdekanyeIMAGO

    Hay margen de mejora

    Como todo joven talento, Agboluaje aún debe mejorar muchos aspectos. En el primer equipo del Feyenoord entrena cada día con futbolistas de alto nivel. En febrero lo reconoció en una entrevista con el Algemeen Dagblad: «Creo que puedo aprender de todos».

    «En el primer equipo hay que actuar y pensar más rápido. Por ejemplo, Oussama Targhalline y yo tenemos buena relación; él habla mucho conmigo. También aprendo de Jordan Bos, el lateral izquierdo».

    Cuando tiene dudas, acude a su hermano Bobby, quien ya lo ha vivido todo en el fútbol. Sin embargo, Adekanye cree importante que Hakeem siga su propio camino, según declaró al periódico: «Siempre le apoyo si hay algún problema, pero él también tiene su propia visión. Al fin y al cabo, es él quien debe forjarse su propia carrera».

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    El siguiente... ¿Jorrel Hato?

    Comparar promesas con jugadores consagrados es complicado, pero Agboluaje, con su físico, talento y versatilidad, recuerda al internacional holandés Jorrel Hato.

    Es cierto que Hato ya era titular en el Ajax a la edad de Agboluaje, pero no es vergonzoso no estar aún a su altura, ya que el defensa del Chelsea apenas tiene veinte años.

    Ojalá tenga una oportunidad real en la pretemporada del Feyenoord; si aún necesita rodaje, una cesión al FC Dordrecht de la KKD podría ser ideal. Allí, por cierto, Hato debutó con el Jong Ajax.

  • ¿Y ahora qué?

    El Feyenoord jugará cuatro partidos de liga en el próximo mes, y Agboluaje espera debutar. Como el equipo de Róterdam tiene pocas opciones defensivas, su debut no se descarta.

    Todo dependerá de lo que esté en juego. Van Persie podría darle minutos si el resultado está asegurado. La última victoria convincente del Feyenoord ya queda lejos.

    Además, su contrato vence en 2027, así que, si debutara y convence, el club buscaría prorrogarlo cuanto antes. La agencia Muy Manero ya representa al jugador.