Este logro financiero llega varios meses después de completarse el fichaje de Mohamed Salah, que generó al club un amplio retorno comercial, aunque el comunicado de hoy no incluye ninguna cifra ni información que vincule los beneficios de la operación con la deuda neta anunciada, y no puede considerarse que los ingresos generados por el jugador sean una causa directa de la reducción del endeudamiento.

El presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, había revelado en declaraciones anteriores a la cadena turca HT Sport la magnitud del retorno comercial del fichaje de Salah, al asegurar que el club logró ventas de abonos de temporada por cerca de 550 millones de liras en solo tres días tras el anuncio de la contratación, sin contar las ventas de camisetas.

Dogan dijo entonces que estos ingresos, sumados a las ventas de camisetas, contribuyeron a cubrir más de la mitad del coste anual del fichaje de Salah, y señaló que el club consiguió recuperar una gran parte de su inversión en el jugador en un plazo muy corto.

Asimismo, BBC Türkçe recogió las palabras del presidente del club, quien afirmó que alrededor del 70% del salario anual de Salah quedó cubierto de antemano con las ventas de abonos de temporada, en una muestra del amplio impacto comercial que ha provocado el traspaso de la estrella egipcia a la liga turca.

Cabe recordar que Salah se incorporó al Trabzonspor de forma gratuita tras finalizar su contrato con el Liverpool, y firmó un contrato de dos años, con un salario anual garantizado de 17 millones de euros, lo que hace que su impacto financiero en el club esté ligado a los salarios y a los derechos comerciales, y no a deudas por traspasos.