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Tras sus ganancias por el traspaso de Salah: nuevo logro financiero en el Trabzonspor

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«Levanten el veto»: otro comunicado incendiario sobre el partido cumbre del Besiktas

El Trabzonspor anunció este lunes un nuevo paso financiero positivo que se suma a los beneficios que había revelado anteriormente el presidente del club, Ertuğrul Doğan, tras la contratación de la estrella egipcia Mohamed Salah.

El club turco logró reducir su deuda neta a un nivel muy inferior al total de sus obligaciones declaradas.


  • Un paso financiero importante

    El Trabzonspor emitió este mismo día un comunicado oficial a través de la Plataforma de Divulgación Pública de Turquía (KAP), en el que señaló: "La compañía Trabzonspor de Inversión Deportiva y Gestión de Fútbol ha presentado sus estados financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2026. Tras contabilizar los activos corrientes por 6.700 millones de liras, la reclamación del club por indemnización por expropiación, valorada en 2.600 millones de liras y situada fuera de los estados financieros consolidados, además de la partida de contabilidad de la inflación por un importe de 1.800 millones de liras que no representa una salida real de efectivo, la deuda neta de la compañía se situó en 2.900 millones de liras hasta el 31 de agosto de 2026".

    El club explicó en su comunicado que su reclamación por indemnización por expropiación, que asciende a 4.900 millones de liras, fue descontada del total de la deuda al calcular el endeudamiento neto, y subrayó que todos los pagos por traspasos devengados hasta la fecha de elaboración del informe, incluidas las cantidades que vencerán en el futuro, fueron incluidos en el cómputo de la deuda.


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  • Este logro financiero llega varios meses después de completarse el fichaje de Mohamed Salah, que generó al club un amplio retorno comercial, aunque el comunicado de hoy no incluye ninguna cifra ni información que vincule los beneficios de la operación con la deuda neta anunciada, y no puede considerarse que los ingresos generados por el jugador sean una causa directa de la reducción del endeudamiento.

    El presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, había revelado en declaraciones anteriores a la cadena turca HT Sport la magnitud del retorno comercial del fichaje de Salah, al asegurar que el club logró ventas de abonos de temporada por cerca de 550 millones de liras en solo tres días tras el anuncio de la contratación, sin contar las ventas de camisetas.

    Dogan dijo entonces que estos ingresos, sumados a las ventas de camisetas, contribuyeron a cubrir más de la mitad del coste anual del fichaje de Salah, y señaló que el club consiguió recuperar una gran parte de su inversión en el jugador en un plazo muy corto.

    Asimismo, BBC Türkçe recogió las palabras del presidente del club, quien afirmó que alrededor del 70% del salario anual de Salah quedó cubierto de antemano con las ventas de abonos de temporada, en una muestra del amplio impacto comercial que ha provocado el traspaso de la estrella egipcia a la liga turca.

    Cabe recordar que Salah se incorporó al Trabzonspor de forma gratuita tras finalizar su contrato con el Liverpool, y firmó un contrato de dos años, con un salario anual garantizado de 17 millones de euros, lo que hace que su impacto financiero en el club esté ligado a los salarios y a los derechos comerciales, y no a deudas por traspasos.

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  • El segundo comunicado: levanten la sanción

    En otro contexto, el Trabzonspor pidió la eliminación de la prohibición de aficionados visitantes en la liga turca, antes de su esperado enfrentamiento ante el Besiktas en su estadio el lunes 19 de octubre.

    El club publicó un comunicado oficial en el que señaló: "¡Levanten la prohibición en los partidos fuera de casa! No existe ningún problema entre las aficiones del Trabzonspor y del Besiktas que impida a los seguidores de ambos equipos estar presentes de forma recíproca en las gradas".

    Y añadió el comunicado: "Deseamos que los aficionados del Besiktas puedan apoyar a su equipo en Trabzon durante el partido que disputaremos en nuestro estadio el lunes 19 de octubre, y que los aficionados del Trabzonspor puedan hacer lo mismo en el partido que se celebrará en Estambul".


    El club afirmó su convicción de que la prohibición de aficionados visitantes "no es digna del espíritu del fútbol y de las gradas", y exigió su eliminación total del fútbol turco.

    El Trabzonspor cerró su comunicado diciendo: "En este sentido, esperamos el apoyo de todas las partes implicadas, y en primer lugar de la gobernación de Trabzon, para adoptar las medidas necesarias".

    Cifra sin precedentes: Salah se impone en la historia de la liga turca

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