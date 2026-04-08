Tras sus declaraciones incendiarias... ¿Se enfrentará Iván Tony a una sanción?

Tony declaró a la cadena saudí «Thamania» tras el partido: «El árbitro ignoró dos penaltis claros pese a revisar el VAR y privó al Al-Ahli de lo que le correspondía».

Y añadió: «El árbitro nos dijo que nos centráramos en la Liga de Campeones de Asia, ¿es eso normal? Espero que sus auriculares hayan grabado este incidente, ya que lo dijo en voz alta delante de todos».

Además, afirmó: «El árbitro no estaba concentrado en nosotros, favoreció al rival con decisiones extrañas y perjudiciales. Sé que puedo ser sancionado por decir esto, pero es la verdad».

Y concluyó: «Esas jugadas se pitaron con normalidad durante la temporada, pero en las fases decisivas los criterios cambiaron».