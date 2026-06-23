Tras perder 0-2 ante Australia y 0-1 contra Paraguay en los dos primeros partidos de grupo, la selección turca queda eliminada. La nueva norma del torneo que reduce los equipos en la fase eliminatoria agrava aún más esta amarga eliminación.
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Tras su sorpresiva eliminación en la fase de grupos, Turquía afronta una amarga paradoja en el Mundial
Según un ejemplo de The Athletic, si Turquía vence 2-0 a EE. UU. y Paraguay pierde 0-2 con Australia, ambos quedarían con tres puntos. Pese a ello, Turquía quedaría última. La nueva norma prioriza el resultado del enfrentamiento directo sobre la diferencia de goles, y Paraguay ya venció a Turquía.
Aun así, Turquía tendría una diferencia de goles claramente mejor. La selección tendría una diferencia de -1, mientras que Paraguay quedaría en -4. Según cálculos de The Athletic, un equipo con tres puntos y -1 tendría un 83 % de avanzar como uno de los ocho mejores terceros, mientras que con -4 las opciones bajan al 32 %.
- AFP
Arda Güler sobre su exclusión del Mundial: «Es vergonzoso»
Sería curioso: Turquía tendría mejores estadísticas para avanzar, pero, por el resultado del duelo directo, quedaría detrás de Paraguay. Al final, eso no sirve de nada.
Para Turquía, que había llegado a la competición en EE. UU., México y Canadá con grandes expectativas, su tercera participación mundialista —tras 1954 y 2002— termina en una amarga decepción. Esta vez ni siquiera se acercó al tercer puesto logrado en 2002. «Estamos muy tristes, es vergonzoso. Pedimos perdón a nuestro pueblo. Lloramos en el vestuario. Debemos hacer todo lo posible para resarcir esto», declaró la superestrella Arda Güler, del Real Madrid, tras la eliminación.
«No hay ningún problema dentro del equipo. Simplemente no lo hemos conseguido sobre el terreno de juego. No hemos podido llevar a cabo lo que nos habíamos propuesto. Hemos tenido nuestras oportunidades. Haremos todo lo posible para que este torneo caiga en el olvido», añadió Güler en TRT Spor.