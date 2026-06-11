Tras su escandalosa eliminación del Mundial, el árbitro Omar Artan recibe un gran reconocimiento de la UEFA

La UEFA informó que el árbitro somalí dirigirá el 12 de agosto en Salzburgo el partido entre el París Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones, y el Aston Villa, campeón de la Liga Europa.

Artan (34) es «un árbitro joven pero ya experimentado que ha demostrado su valía en el más alto nivel competitivo de la Confederación Africana de Fútbol. «El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere reconocer las excepcionales cualidades de Omar como árbitro, que le han llevado a esta prestigiosa nominación», declaró el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.