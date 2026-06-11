Tras la denegación de entrada en Estados Unidos, la UEFA ha designado a Omar Artan, inicialmente previsto como árbitro para el Mundial, para arbitrar la Supercopa de la UEFA.
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Tras su escandalosa eliminación del Mundial, el árbitro Omar Artan recibe un gran reconocimiento de la UEFA
La UEFA informó que el árbitro somalí dirigirá el 12 de agosto en Salzburgo el partido entre el París Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones, y el Aston Villa, campeón de la Liga Europa.
Artan (34) es «un árbitro joven pero ya experimentado que ha demostrado su valía en el más alto nivel competitivo de la Confederación Africana de Fútbol. «El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere reconocer las excepcionales cualidades de Omar como árbitro, que le han llevado a esta prestigiosa nominación», declaró el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.
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¿Vínculos terroristas? Al árbitro de la FIFA Artan se le niega la entrada al Mundial
Artan, nombrado árbitro africano del año 2025 y seleccionado por la FIFA para el Mundial, no pudo entrar en Estados Unidos al ser detenido en el aeropuerto de Miami.
El árbitro somalí declaró al New York Times que contaba con «toda la documentación necesaria». Sin embargo, un representante del Departamento de Estado informó a la AFP que Artan tenía «vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas», por lo que se le impidió ingresar.