Y pese a la tormenta que se desató, el presidente de la Federación Portuguesa, Proença, anunció su pleno apoyo al capitán de la selección nacional. Buscó calmar los ánimos recordando a la afición las contribuciones históricas de Ronaldo a su país.

La cadena ESPN citó a Proença diciendo: "Estamos hablando del mejor jugador de la historia, un jugador que ha entregado más de dos décadas al fútbol portugués".

Y añadió: "Siempre formará parte de este equipo si está en condiciones físicas para jugar. Cristiano lo sabe, y es consciente de la verdad de este sentimiento. Lo que ocurrió fue simplemente un malentendido y debe resolverse internamente".