Tras su amarga exclusión del Mundial por parte de Thomas Tuchel, la estrella de Inglaterra sorprende con una curiosa acción en Nueva York

Aunque no participa en el torneo de EE. UU., Canadá y México, Maguire lució de buen humor, charló con los aficionados y posó para fotos.

En una historia de Instagram, posó y escribió: «Siempre es un placer ver a los aficionados de todo el mundo».

A pesar de su gran temporada en el Manchester United, el seleccionador Thomas Tuchel, de forma sorprendente, no lo convocó.

En el pódcast «Rest is Football» con Gary Lineker, Maguire relató que Tuchel los llamó por FaceTime en mayo y que la conversación fue incómoda.