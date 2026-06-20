El defensa de 33 años del Manchester United repartió cromos y álbumes de Panini a los aficionados en un acto celebrado el jueves en Nueva York.
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Tras su amarga exclusión del Mundial por parte de Thomas Tuchel, la estrella de Inglaterra sorprende con una curiosa acción en Nueva York
Aunque no participa en el torneo de EE. UU., Canadá y México, Maguire lució de buen humor, charló con los aficionados y posó para fotos.
En una historia de Instagram, posó y escribió: «Siempre es un placer ver a los aficionados de todo el mundo».
A pesar de su gran temporada en el Manchester United, el seleccionador Thomas Tuchel, de forma sorprendente, no lo convocó.
En el pódcast «Rest is Football» con Gary Lineker, Maguire relató que Tuchel los llamó por FaceTime en mayo y que la conversación fue incómoda.
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Maguire tenía esperanzas de participar en el Mundial
Primero, el alemán le envió un mensaje con la hora y luego lo llamó. «Es una forma extraña de hacerlo. Debe ser difícil ver la reacción de cada jugador», dijo Maguire sobre la videollamada.
El defensa había regresado a la selección en primavera, tras años ausente, y su gran final de temporada con el United avivó las esperanzas de ir al Mundial.
Sin embargo, Tuchel lo descartó y prefirió a los centrales Marc Guehi (25, Manchester City), Jarrel Quansah (23, Bayer Leverkusen), Ezri Konsa (28, Aston Villa) y Dan Burn (34, Newcastle United). Sorprende también la inclusión del polivalente John Stones (32, Manchester City), dada su historia médica.