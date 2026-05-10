¿Dejará el portero estrella Ederson el Fenerbaçe tras solo una temporada? Según el experto turco en fichajes Yagiz Sabuncuoglu, es muy probable.
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Tras solo un año, el aclamado fichaje quiere dejar el gran club turco
Ederson quiere dejar Fenerbahce. Clubes de Arabia Saudí, como el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, están interesados.
El Fener no pondría obstáculos a su salida. El portero, de 32 años, llegó el pasado verano del Manchester City por 11 millones de euros y tiene contrato hasta 2028, aunque se habla de una cláusula de rescisión de 25 millones.
Ederson acumula título tras título bajo la dirección de Pep Guardiola
Ederson llegó a Europa procedente del FC São Paulo. El Benfica lo fichó y, tras jugar en varios equipos portugueses, en 2017 pasó al Manchester City por 40 millones de euros, donde se convirtió en pieza clave de Pep Guardiola. Con los ‘Citizens’ ganó seis ligas. Tras el triplete de 2023, fue nombrado mejor portero del mundo.
Esta temporada, con el Fener, peleó por alcanzar al Galatasaray, pero no pudo. Desde el sábado el Gala es otra vez campeón y el Fener ya tiene la segunda plaza.
Temporada 2025/26: el balance de Ederson en el F. C. Istanbul
Partidos/Minutos
Goles encajados
Partidos sin encajar goles
Tarjetas
36/3242
35
13
7 amarillas/1 amarilla-roja