¡Tras solo 81 días! Jörg Schmadtke y el Hannover 96 anuncian su separación

Schmadtke, que ya había marcado la etapa más exitosa de la historia reciente del club entre 2009 y 2013, acababa de regresar al fútbol profesional alemán en la Nochebuena de 2025. El técnico, de 62 años, tomó el relevo el 1 de enero de Marcus Mann, que se marchó a Austria para entrenar al RB Salzburgo. Su contrato tenía inicialmente vigencia hasta el 28 de febrero de 2029.

En el primer mandato de Schmadtke en el 96, el club terminó la temporada 2010/11 de la Bundesliga en cuarta posición, y el equipo jugó además en la Europa League durante los dos años siguientes. Tras su marcha, Schmadtke trabajó en el 1. FC Köln y en el VfL Wolfsburgo; antes de su segunda etapa en Hannover, fue director deportivo del Liverpool FC hasta febrero de 2024.