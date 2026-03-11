¡Tras Manuel Neuer, otra mala noticia para el FC Bayern! Al parecer, ya se ha confirmado el tiempo de baja de Jonas Urbig

Según la información del diario Bild, el FC Bayern prevé una pausa obligatoria de entre ocho y diez días. El motivo es una lesión en la cabeza que Urbig sufrió el martes durante la victoria por 6-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo. Además del partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen el sábado (14 de marzo, 15:30 h), es probable que también se pierda el partido de vuelta contra el Atalanta el próximo miércoles (18 de marzo, 21:00 h), según se ha informado.

Urbig tuvo que abandonar el campo poco antes del pitido final, tras el 6-1 en contra, ayudado por dos miembros del cuerpo técnico. Antes, el jugador de 22 años había chocado violentamente con Nikola Krstovic, del Atalanta, antes de que Mario Pasalic marcara el último gol del partido. El presidente del Bayern, Jan-Christian Dreesen, dio la mala noticia tras el partido: «Jonas está en el hospital, lo más probable es que haya sufrido una conmoción cerebral». El director deportivo, Max Eberl, también comentó que Urbig estaba «un poco aturdido» y que «ahora, por supuesto, tiene un fuerte dolor de cabeza».