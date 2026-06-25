Antes de que los periodistas pudieran preguntar en la rueda de prensa previa al partido contra Ecuador, Julian Nagelsmann ya había dado la respuesta más importante. En su declaración inicial, el seleccionador alemán aclaró el debate sobre posibles rotaciones y, en especial, sobre la posible titularidad del «superjoker» Deniz Undav y del portero suplente Oliver Baumann.
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Tras los debates sobre Deniz Undav, Julian Nagelsmann revela la alineación titular de Alemania para el partido contra Ecuador
«Haremos los cambios necesarios; si no, saldremos al campo igual que en los últimos partidos», anunció Nagelsmann en el estadio de East Rutherford, cerca de Nueva York. De la alineación titular que ha jugado el Mundial, solo se perderán el partido del jueves a las 22:00 horas contra Ecuador el central Nico Schlotterbeck, con una rotura del ligamento medial del tobillo, y el lateral izquierdo Nathaniel Brown, con molestias en los aductores. Nagelsmann confirmó que sus reemplazos serán Antonio Rüdiger y David Raum.
Aunque el primer puesto del grupo está asegurado y el encuentro carece de relevancia, el técnico prefiere mantener el ritmo del once titular y dar rodaje a Havertz, Musiala y Nmecha, quienes regresan de lesiones.
«Antes del Mundial el mayor reto era la falta de rodaje conjunto; ahora, tras dos partidos, se discute cuántos cambios hacer, y no le veo sentido», añadió.
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Deniz Undav sigue siendo el comodín: «Acepto ese papel»
Por lo tanto, Undav seguirá siendo suplente. En los dos primeros partidos, ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), el delantero del VfB Stuttgart marcó dos goles y dio tres asistencias en 56 minutos tras salir desde el banquillo. «Excelente», elogió el seleccionador alemán. «Entiendo que digan que Deniz se ha ganado un puesto en el once. Estoy de acuerdo», reconoció. Sin embargo, Nagelsmann optó por dejarlo fuera. «Acepto este papel», afirmó el jugador. «Si no me pareciera bien, no estaría aquí».
En la portería, ante Ecuador, volverá a estar Manuel Neuer, por lo que el suplente Oliver Baumann deberá seguir esperando su debut mundialista. «Oli lo entiende», afirmó Nagelsmann, quien admitió que, «desde lo humano», muchos deseaban ver a Baumann, relegado tras el regreso de Neuer, con una oportunidad.
Neuer, de 40 años, apenas ha recibido cuatro tiros: dos inofensivos y dos imparables. «No han sido partidos para un portero», admitió Nagelsmann. «No ha tenido que atajar ni coger ritmo».