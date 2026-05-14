A sus 32 años, Matthias Ginter vive una segunda juventud. Fiel a su estilo, el central firma una temporada excepcional y ha sido clave para que el SC Friburgo llegue a la final de la Europa League y pueda volver a disputar una competición internacional.

Lothar Matthäus, el futbolista con más partidos internacionales de la historia, y la exestrella Max Kruse han respaldado su convocatoria. Incluso su compañero Igor Matanovic afirmó: «Si fuera seleccionador, lo llevaría; el éxito del equipo habla por sí solo y él es clave».

Antes de los amistosos de marzo, Ginter recibió una llamada de Nagelsmann, pero no pudo aceptarla. ¿Cambiará en verano? «Por lo que he oído, aún no es definitivo. Ya veremos», declaró el central.

Campeón del mundo en 2014, cuando con 20 años no jugó ningún partido del torneo, se habría ganado de sobra una convocatoria tras quizá la mejor temporada de su carrera. Sin embargo, Nagelsmann nunca lo ha llamado en sus dos años y medio al frente; su último partido con la selección, el 51.º, fue en junio de 2023, con Hansi Flick.

Aun así, sus opciones de ir al Mundial son escasas. Los titulares Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, más los suplentes Antonio Rüdiger y Waldemar Anton, ya ocuparían cuatro plazas. Quedaría la quinta, para la que Nagelsmann citó a Malick Thiaw en marzo. A favor de Thiaw, de 24 años y jugador del Newcastle United, pesan sus tres convocatorias previas con Nagelsmann y su mayor margen de crecimiento, por lo que podría viajar a Estados Unidos para ganar experiencia de cara al futuro.

Solo tendría opciones si Nagelsmann lo considera como recambio de Joshua Kimmich en el lateral derecho, puesto que Ginter ya ha ocupado en la selección.