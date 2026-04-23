Tras la salida anticipada de Sebastian Hoeneß, el VfB Stuttgart evalúa cuatro candidatos para el banquillo

Sin embargo, aún no se ha contactado con ninguno de los entrenadores, pues el actual campeón de la Copa DFB cuenta con Hoeneß y da por hecho que estará en el banquillo del Stuttgart la próxima temporada.

Según Sport Bild, el Real Madrid ve en Hoeneß, de 43 años, un candidato para reemplazar el próximo verano a Álvaro Arbeloa, quien probablemente no continuará como entrenador del club blanco.

Los directivos madrileños ya habrían estudiado al técnico y les impresionan su valiente estilo de juego y su capacidad para construir un equipo competitivo sin fichajes de renombre.

De momento no hay oferta formal, pues el técnico, sobrino del presidente del Bayern, Uli Hoeneß, tiene contrato con el VfB hasta 2028 sin cláusula de rescisión. Si el Madrid quiere ficharlo, deberá negociar un traspaso con el Stuttgart.