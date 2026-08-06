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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Tras la revolución de los clubes: ¿cómo funciona la comisión de captación en la Liga Saudí?

FEATURES
1ª División
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Arabia Saudita

El comité provocó un gran estado de controversia

Informes periodísticos han revelado el mecanismo con el que trabaja el Comité de Captación, perteneciente a la Liga Profesional Saudí, tras el estado de enfado que se apoderó de algunos clubes debido a ciertas decisiones que ha tomado recientemente.

Algunos clubes expresaron recientemente su enfado con el comité, debido a la baja valoración de los precios de los jugadores extranjeros que esos clubes desean fichar, lo que les impide completar dichos traspasos.

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  • ¿Qué es el comité de captación?

    El comité de captación comenzó a operar en la Liga Roshn Saudí desde el verano de 2023, con el objetivo de atraer a las estrellas del fútbol mundial a la competición, antes de que su labor evolucionara recientemente para evaluar el valor de los nuevos fichajes.

    Según el diario saudí "Arriyadiyah", este comité está formado por 5 personas, presididas por el español Jesús Arroyo, asesor del director ejecutivo de la Liga Profesional Saudí.

    El comité, además de Arroyo, incluye al marroquí Zakaria Merdi, director de operaciones de la Liga Saudí; al español Vicente Fernández Bujanti; al británico de origen indio Sanjay Arulchelvam; y al francés Romain Piroski.

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  • ¿Cómo funciona el comité de captación?

    Según reveló el propio periódico, la comisión se encuentra estudiando los expedientes de fichajes de los clubes de la Roshn Saudi League con jugadores extranjeros, tras la remisión de dichos expedientes por parte de esos clubes al programa.

    Los responsables de la comisión de captación recurren a ojeadores especializados para estimar el valor real del jugador en el mercado, antes de revisar ellos mismos estos informes y emitir la recomendación final de forma colectiva, sin que la decisión se base en una opinión individual.

    De acuerdo con el diario saudí "Asharq Al-Awsat", la evaluación se realiza mediante el análisis del nivel técnico del jugador durante los últimos cinco años, con la revisión de la cantidad de minutos que ha disputado, los goles que ha marcado, las contribuciones goleadoras, la precisión de pase y los indicadores defensivos y ofensivos.

    También se revisan el resto de los criterios de rendimiento dentro del campo, y se compara al jugador con sus compañeros del mismo equipo, así como con los jugadores que ocupan la misma posición en la liga en la que milita.

    El estudio no se limita al aspecto técnico, sino que se extiende al aspecto de mercado, ya que se revisan las ofertas que el jugador ha recibido anteriormente o que recibe en la actualidad.

    Asimismo, se compara el valor del jugador con el de sus homólogos en la liga saudí, y también con los jugadores similares a él en la liga en la que juega, para llegar a una evaluación que refleje su valor técnico y de mercado de forma equilibrada.

    Finalmente, el equipo responsable eleva una recomendación final basada en todos esos datos, para que sirva de base a la evaluación definitiva, y así alcanzar estimaciones justas fundamentadas en los datos y el análisis, lejos de las impresiones o las apreciaciones personales.

  • ¿Cuál es el motivo del enfado de los clubes con el comité de captación?

    Lo curioso es que el comité aseguró que este mecanismo no es nuevo en la liga saudí, ya que se ha aplicado durante los últimos tres años.

    Sin embargo, lo que cambió esta vez es que la Liga Profesional Saudí reforzó su aplicación y amplió recientemente el alcance de su aprovechamiento, después de que algunos periodos de traspasos registraran una exageración en los precios de varios fichajes.

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  • ¿Prohíbe el comité de contratación que los clubes realicen fichajes?

    Y respecto a la pregunta más importante, la relacionada con la intervención del comité en las decisiones técnicas de los clubes y con impedirles cerrar algunos fichajes potentes, la respuesta fue clara.

    El diario "Asharq Al-Awsat" aclaró que el objetivo del mecanismo no es obstaculizar las contrataciones de los clubes ni intervenir en sus decisiones técnicas, sino ofrecer una referencia profesional que ayude a regular el mercado y a lograr una mayor eficiencia en el gasto.

    La liga subrayó que se mantiene la libertad del club para cerrar el fichaje, siempre que considere que cumple sus objetivos, a cambio de asumir la diferencia económica si su oferta supera el valor estimado por el comité de captación.

  • ¿Es responsable el comité de la crisis del Al-Nassr?

    Por su parte, el diario saudí "Al-Riyadiyah" eximió al comité de captaciones de la crisis actual que atraviesa el club Al-Nassr, la cual le impide cerrar cualquier fichaje hasta el momento, debido a las restricciones financieras que se le han impuesto.

    El diario aclaró que las responsabilidades de los encargados de dicho comité no incluyen las labores de control financiero sobre los clubes ni la emisión de los certificados de solvencia y cumplimiento financiero, ya que de esos expedientes se ocupan otras entidades y administraciones.

1ª División
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