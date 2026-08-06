Según reveló el propio periódico, la comisión se encuentra estudiando los expedientes de fichajes de los clubes de la Roshn Saudi League con jugadores extranjeros, tras la remisión de dichos expedientes por parte de esos clubes al programa.

Los responsables de la comisión de captación recurren a ojeadores especializados para estimar el valor real del jugador en el mercado, antes de revisar ellos mismos estos informes y emitir la recomendación final de forma colectiva, sin que la decisión se base en una opinión individual.

De acuerdo con el diario saudí "Asharq Al-Awsat", la evaluación se realiza mediante el análisis del nivel técnico del jugador durante los últimos cinco años, con la revisión de la cantidad de minutos que ha disputado, los goles que ha marcado, las contribuciones goleadoras, la precisión de pase y los indicadores defensivos y ofensivos.

También se revisan el resto de los criterios de rendimiento dentro del campo, y se compara al jugador con sus compañeros del mismo equipo, así como con los jugadores que ocupan la misma posición en la liga en la que milita.

El estudio no se limita al aspecto técnico, sino que se extiende al aspecto de mercado, ya que se revisan las ofertas que el jugador ha recibido anteriormente o que recibe en la actualidad.

Asimismo, se compara el valor del jugador con el de sus homólogos en la liga saudí, y también con los jugadores similares a él en la liga en la que juega, para llegar a una evaluación que refleje su valor técnico y de mercado de forma equilibrada.

Finalmente, el equipo responsable eleva una recomendación final basada en todos esos datos, para que sirva de base a la evaluación definitiva, y así alcanzar estimaciones justas fundamentadas en los datos y el análisis, lejos de las impresiones o las apreciaciones personales.