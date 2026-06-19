Según el periódico español «Marca», Grimaldo es la primera opción del Atlético tras el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid.
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Tras la renuncia de un compañero de la selección, ¿fichará Alejandro Grimaldo por un gran club español?
En los últimos días, el Atlético ha mantenido intensas conversaciones con el entorno de Grimaldo. El jugador del Leverkusen, que desea volver a España, costaría mucho menos que su compañero en la selección, Cucurella.
El Real Madrid pagará unos 55 millones por Cucurella, mientras que Grimaldo costaría algo más de una quinta parte de esa cifra: el Leverkusen pediría solo 12 millones, un año antes de que venza su contrato en 2027.
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Alejandro Grimaldo: ¿El Atlético en lugar del Barça o el Real Madrid?
Grimaldo fichó por el Bayer Leverkusen procedente del Benfica en 2023. En su primera temporada ayudó a que el equipo alemán conquistara el título de forma inesperada.
En las dos temporadas siguientes siguió siendo clave, aunque el club no se clasificó para la Champions. Desde entonces han circulado rumores sobre su salida, con Real Madrid y Barcelona como destinos. Grimaldo ya jugó en las categorías inferiores y en el filial azulgrana.
Ahora se encuentra con la selección española en el Mundial de Norteamérica, donde Cucurella le gana el puesto: vio el 0-0 contra Cabo Verde desde el banquillo.