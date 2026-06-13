Tras la polémica con la camiseta de Egipto... ¿por qué la FIFA no sancionó a los jugadores de Uruguay?

La FIFA ordenó a la Federación Egipcia de Fútbol modificar la camiseta de la selección, pues las siete estrellas sobre el escudo de «los Faraones» no cumplen sus normas. Sin embargo, muchos se preguntan por qué la FIFA permite a Uruguay llevar cuatro estrellas, pese a haber ganado solo dos Copas.

El sorteo del Mundial 2026 colocó a Egipto en el Grupo 7 con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, mientras que el Grupo 8, uno de los más equilibrados, reúne a España, Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde.

La FIFA ordenó a Egipto modificar su camiseta antes del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Debía quitar las siete estrellas que representan sus títulos de la Copa Africana de Naciones. en la Copa Africana de Naciones, pues el reglamento de la FIFA solo permite estrellas que representen títulos mundiales.

Además, se cambió el color de los números de dorado a blanco para mejorar la visibilidad.