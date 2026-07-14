Tras la pesadilla del Al-Ahly, una maldición egipcia amenaza los sueños de Trezeguet en la Liga saudí

Desde 2023, con la llegada de estrellas mundiales a la nueva era del fútbol saudí, la presencia egipcia ha disminuido.
Desde entonces solo han llegado unos pocos jugadores egipcios a la Liga Roshen, como Ahmed Hegazi y Tarek Hamed, que ya estaban en el Al-Ittihad; este último se marchó en verano de 2023 al Damak.
En verano de 2024, Hegazi fichó por el Neom de la Liga Yello, logró el ascenso y dejó el club al final de la temporada.
En verano de 2023 el Al-Khaleej fichó al delantero Mohamed Sherif, que tras dos temporadas sin brillar volvió al Al-Ahly en el último mercado estival.
El verano pasado el Al-Ittifaq fichó al delantero egipcio Ahmed Hassan «Koka», pero las lesiones le impidieron jugar y su paso quedó sin huella.
En el mercado de invierno llegó Nabil Emad «Dunga», procedente del Zamalek, pero no evitó el descenso del Al-Najma.
Trezeguet sueña con romper esa racha la próxima temporada, en la que podría ser el único egipcio en la Liga Roshen tras el descenso de Dunga con Al-Najma, la marcha de Koka del Al-Ittihad y el inminente regreso de Hegazi a Egipto.