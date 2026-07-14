Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-TRAINING-EGYAFP

Traducido por

Tras la pesadilla del Al-Ahly, una maldición egipcia amenaza los sueños de Trezeguet en la Liga saudí

FEATURES
Trezeguet
Al Ahly SC
Al Riyadh
1ª División
Egipto
Arabia Saudita

¿Tendrá éxito el «ala voladora» con el Al-Riyad?

El egipcio Mahmoud Hassan «Trezeguet» fichará pronto por la Liga Roshen de Arabia Saudí, tras una temporada complicada con el Al-Ahly.

Este martes, el Al-Ahly ha confirmado su salida tras una sola temporada en la «Fortaleza Roja», y todo indica que fichará por un club de Riad para el curso próximo.

  • La pesadilla del Al-Ahly

    Hace un año, la afición del Al-Ahly soñaba con una temporada histórica, tanto en Egipto como en África, tras la decepción de la fase de grupos del Mundial de Clubes.

    Su confianza se sustentaba en los fichajes de Trezeguet (procedente del Trabzonspor), Ahmed Sayed «Zizo» y Mohamed Ali Ben Ramadan.

    Sin embargo, esos sueños se tornaron pesadilla: el Al Ahly perdió el título liguero ante el Zamalek y terminó tercero, quedando fuera de la próxima Liga de Campeones de África.

    Además, el equipo cayó en cuartos de la Liga de Campeones de África ante el Espérance de Túnez y en octavos de la Copa de Egipto frente al We, de segunda división.

    Pese a ser el máximo goleador del equipo con 18 tantos en 32 partidos, Trezeguet recibió la mayor parte de las críticas por su alto salario y, junto a Zizo, fue señalado por generar tensiones en el vestuario.

    • Anuncios

  • Un paso atrás

    Según la prensa, Trezeguet pidió dejar el Al-Ahly por la presión y, a sus 31 años, emprende su novena etapa como profesional.

    Tras debutar con el primer equipo del Al Ahly en 2012, jugó en Bélgica (Anderlecht y Mouscron), Turquía (Kasımpaşa, Başakşehir y Trabzonspor) y, más destacadamente, en el Aston Villa.

    El Al-Riyad será su segundo equipo del Golfo tras el Al-Rayyan qatarí, donde jugó en la 2024-2025 antes de fichar por el Al-Ahli.

    Sin embargo, el Riyad no es como el Al-Rayyan, que aspiraba al título en Qatar, mientras que el club saudí lucha por evitar el descenso.

    El conjunto capitalino se salvó por un punto la pasada Liga Roshen: sumó 30 unidades y terminó decimoquinto, justo por encima de Damac, primer descendido.

    Pasar de un equipo acostumbrado a ganar la liga egipcia y la Liga de Campeones de África a otro que lucha por no descender será un gran reto para Trezeguet.

  • Historia de Egipto en Arabia Saudí

    Trezeguet se unirá a un grupo de estrellas del fútbol egipcio que ya han jugado en la liga saudí.

    Entre los más destacados figuran los exjugadores del Al-Hilal Ashraf Qasim y Ahmed Ali, así como Islam El-Shatar, Emad Moteab, Mahmoud Abdel-Moneim «Kahraba», Hosni Abd-Rabou, Tarek Hamed y Ahmed Hegazi, todos ellos en el Al-Ittihad.

    En Al-Ahly destacaron Mohamed Barakat, Reda Sika, Walid Suleiman, Mohamed Abdel-Shafi y Abdullah Al-Said, mientras que Emad Al-Nahhas, Hossam Ghaly y Hosni Abdel-Rabou jugaron en Al-Nassr.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Experimentos poco convincentes

    Desde 2023, con la llegada de estrellas mundiales a la nueva era del fútbol saudí, la presencia egipcia ha disminuido.

    Desde entonces solo han llegado unos pocos jugadores egipcios a la Liga Roshen, como Ahmed Hegazi y Tarek Hamed, que ya estaban en el Al-Ittihad; este último se marchó en verano de 2023 al Damak.

    En verano de 2024, Hegazi fichó por el Neom de la Liga Yello, logró el ascenso y dejó el club al final de la temporada.

    En verano de 2023 el Al-Khaleej fichó al delantero Mohamed Sherif, que tras dos temporadas sin brillar volvió al Al-Ahly en el último mercado estival.

    El verano pasado el Al-Ittifaq fichó al delantero egipcio Ahmed Hassan «Koka», pero las lesiones le impidieron jugar y su paso quedó sin huella.

    En el mercado de invierno llegó Nabil Emad «Dunga», procedente del Zamalek, pero no evitó el descenso del Al-Najma.

    Trezeguet sueña con romper esa racha la próxima temporada, en la que podría ser el único egipcio en la Liga Roshen tras el descenso de Dunga con Al-Najma, la marcha de Koka del Al-Ittihad y el inminente regreso de Hegazi a Egipto.