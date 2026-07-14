Tras la pesadilla del Al-Ahly, una maldición egipcia amenaza los sueños de Trezeguet en la Liga saudí

Hace un año, la afición del Al-Ahly soñaba con una temporada histórica, tanto en Egipto como en África, tras la decepción de la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Su confianza se sustentaba en los fichajes de Trezeguet (procedente del Trabzonspor), Ahmed Sayed «Zizo» y Mohamed Ali Ben Ramadan.

Sin embargo, esos sueños se tornaron pesadilla: el Al Ahly perdió el título liguero ante el Zamalek y terminó tercero, quedando fuera de la próxima Liga de Campeones de África.

Además, el equipo cayó en cuartos de la Liga de Campeones de África ante el Espérance de Túnez y en octavos de la Copa de Egipto frente al We, de segunda división.

Pese a ser el máximo goleador del equipo con 18 tantos en 32 partidos, Trezeguet recibió la mayor parte de las críticas por su alto salario y, junto a Zizo, fue señalado por generar tensiones en el vestuario.