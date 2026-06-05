Tras la marcha de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle, ¿qué le espera al Barcelona? ¿Y cómo influirán los fichajes en Cataluña en la defensa del título de España en el Mundial Femenino de 2027?

El mes pasado, tras la victoria del equipo de Pere Romeu por 4-0 ante el Lyon en la final de la Liga de Campeones, que completó un magnífico cuádruple, se anunciaron tres bajas importantes. Alexia Putellas, con 14 años en el club y dos Balones de Oro, acaparó los titulares. También se marchan las defensas Ona Batlle y Mapi León, mientras Salma Paralluelo, autora de dos goles en la final, podría seguirles.

El curso pasado, con un mercado limitado por las finanzas, también hubo dudas; sin embargo, el equipo respondió con su cuarto título continental. Ahora la situación es distinta, pues las salidas incluyen a tres futbolistas de élite.

¿Qué implicaciones tendrá este verano para el Barcelona y para la selección española, que prepara su defensa del título mundial en Brasil el año próximo?