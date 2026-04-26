«Jugar en la 3.ª división a mi edad es especial; no todos tienen ese privilegio. Sé que aún debo mejorar muchos aspectos de mi juego como portero y sacar más de mí mismo», afirmó Hellstern al firmar su contrato con el VfB, según el diario *Bild*, hasta 2030.

¿Y Nübel? El portero de la selección, que viajará al Mundial con Alemania, tampoco parece tener futuro en Múnich, pues insiste en ser el número uno en su club.

En el Bayern, sin embargo, todo indica que Manuel Neuer renovará. Se dice que el capitán facilitará la transición al suplente Jonas Urbig, antes de que el joven de 22 años lo reemplace.

Su fichaje costaría demasiado al Stuttgart, pues Nübel cobra unos 11 millones de euros al año, cantidad que ambos clubes se reparten. Su contrato, vigente hasta 2029, complica su continuidad.

Dado que el director deportivo Max Eberl sigue recortando salarios, se espera que se marche este verano. El Bayern podría recibir entre 20 y 25 millones por su traspaso.