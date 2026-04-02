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Tras la expulsión decisiva... Bastoni recuerda el fichaje de Suárez por el Barcelona

Fichajes
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
A. Bastoni
Luiz Suárez
Bosnia y Herzegovina
Italia
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¿Está el Barcelona siguiendo los pasos de la operación Bastoni, al igual que ocurrió con Suárez?

El italiano Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, es el principal objetivo para reforzar la defensa del Barcelona en el próximo mercado de fichajes de verano.

Este fichaje ha pasado de ser «casi imposible» a «posible» debido al repentino descenso de su popularidad en su país natal, Italia.

El Barcelona intenta reforzar sus filas con varios fichajes de cara a la próxima temporada, especialmente en la defensa, con el fin de seguir compitiendo por todos los títulos nacionales y europeos.

  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    críticas mordaces

    Bastoni ha sido objeto de duras críticas en Italia durante los últimos dos meses, debido a dos incidentes que lo han situado en el centro de la polémica.

    A mediados de febrero, Bastoni se enfrentó a una oleada de críticas por su papel decisivo (simulación) en la expulsión de Pierre Kalulu, jugador de la Juventus, en un partido contra la Juventus.

    El último día de marzo, la airada comunidad futbolística italiana le atribuyó la responsabilidad principal del fracaso de la selección italiana a la hora de clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva, tras su expulsión durante la primera parte del partido decisivo contra Bosnia.

    La selección italiana ganaba 1-0 en el estadio de Bosnia, antes de que Bastoni fuera expulsado con una tarjeta roja directa, lo que complicó la situación de los Azzurri en un partido que terminó a favor de los locales en la tanda de penaltis.

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  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - La LigaGetty Images Sport

    Bastoni se parece a Suárez

    La caída del defensa de 26 años en la Serie A, donde durante mucho tiempo fue considerado el mejor zagueto, recuerda en gran medida a la experiencia de Luis Suárez en Inglaterra tras el «mordisco» que le propinó a Giorgio Chiellini durante el partido entre Italia y Uruguay en el Mundial de 2014.

    En poco tiempo, el delantero uruguayo del Liverpool pasó de ser una estrella intocable en la Premier League a un jugador en la lista de transferencias, un escenario que el Barcelona aprovechó para cerrar el fichaje.

    Antes de la «mordida» más famosa de la historia del fútbol moderno, el fichaje de Suárez parecía más cercano al Real Madrid que al Barcelona, según el diario «Mundo Deportivo».

    Leer también: La catástrofe de Italia se convierte en un regalo para el Barcelona


  • FBL-WC2014-QUALIFIERS-URU-PARAFP

    Los entresijos del fichaje de Suárez

    El diario «Mundo Deportivo» ha reconstruido los entresijos del fichaje de Suárez, cuyos acontecimientos comenzaron el martes 24 de junio de 2014, cuando la selección de Uruguay se enfrentaba a Italia en el Mundial de Brasil.

    Poco antes del final del partido, el delantero uruguayo chocó con el defensa italiano Chiellini y le mordió.

    El escándalo que siguió fue tan grave que la FIFA sancionó rápidamente a Suárez con nueve partidos de suspensión, además de prohibirle participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol durante cuatro meses.

    Apenas tres días después, los mismos medios de comunicación de Madrid, que llevaban meses promocionando el fichaje de Suárez de Anfield al Bernabéu, justificaron la cancelación del acuerdo alegando la operación de menisco de su rodilla derecha, a la que se sometió el uruguayo el 22 de mayo y que no le impidió, por ejemplo, de participar en el Mundial un mes después.

    Para entonces, el Barcelona ya había realizado intensos esfuerzos para fichar a Luis Suárez, jugador del Liverpool, que compartió el Premio Bota de Oro con Cristiano Ronaldo en la temporada 2013-2014 gracias a sus 31 goles, y que había marcado 83 goles en 133 partidos con los Reds entre 2011 y 2014.

    Ni la mordida ni la sanción cambiaron el plan: el Barcelona decidió esperar a Luis Suárez, y así se lo dejaron claro, a diferencia del Real Madrid.

    En febrero de 2024, el propio jugador recordó aquella sorpresa en Miami durante el programa «La Mesa», y el delantero uruguayo explicó: «Antes del Mundial de 2014, el Real Madrid quería ficharme, y todo iba bien. Estaban pensando en vender a Karim Benzema al Arsenal; todo estaba hecho».

    Su imagen de «chico malo» entre la afición británica cambió rápidamente la postura del Liverpool, que renovó el contrato de su estrella en diciembre de 2013 hasta 2018 y que pedía extraoficialmente más de 100 millones de euros antes del verano de 2014, cuando se enteró del interés del Real Madrid.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    Menos que Coutinho

    El 11 de julio de 2014, 17 días después del incidente de «la mordida», el Barcelona anunció el fichaje de Luis Suárez por 81 millones de euros.

    Para apreciar la «reducción» del valor de la operación, que sigue siendo considerable, basta con recordar lo que el Barcelona pagó al mismo club tres años y medio después por el fichaje del centrocampista ofensivo brasileño Philippe Coutinho: 120 millones de euros fijos y 40 millones de euros en concepto de complementos.

    El 16 de julio, el Barcelona presentó oficialmente a Suárez, quien jugó hasta 2020, marcando 198 goles en 283 partidos.