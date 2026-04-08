Tras la derrota ante el Bayern: un debate impactante sobre Mbappé... ¿Es el Real Madrid mejor sin él?

El Bayern de Múnich hizo temblar, literalmente, las gradas del Santiago Bernabéu. Cada vez que los 4000 aficionados que habían acudido a animar al Bayern de Múnich en la grada norte superior se ponían en pie, la grada este se balanceaba.

Dicen que es normal, pero no está de más consultar a un ingeniero de estructuras para asegurarse. Por si acaso. Así comenzaba Marca su crónica sobre la derrota del Real Madrid en su feudo el martes por la noche ante el Bayern de Múnich por 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Bayern sorprendió al Real Madrid con un gol al final de la primera parte, obra de Luis Díaz, y veinte segundos después del inicio de la segunda parte le asestó un golpe mortal por medio de Harry Kane, antes de que Kylian Mbappé devolviera al equipo madridista a la partida con un gol que acortó distancias en el minuto 74.