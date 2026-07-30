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Tras la denuncia del Atlético: el Barcelona y Álvarez se enfrentan a duras sanciones

Primera División
Barcelona
Atlético Madrid
Julián Álvarez
España
Argentina

La Federación Española anunció la apertura de un expediente disciplinario contra el Barcelona, a raíz de lo que el Atlético de Madrid describió como el acoso y los intentos repetidos que sufrió su jugador Julián Álvarez durante los últimos meses para convencerlo de fichar por el club catalán. 

El Atleti había presentado una denuncia oficial al respecto, y las partes fueron informadas este jueves de la apertura del expediente, otorgando al Barcelona el derecho a presentar sus alegaciones, así como al Atlético de Madrid.

El diario "Marca" repasó las duras sanciones que podrían recaer sobre el Barcelona y el jugador argentino.

El artículo 93 del reglamento disciplinario de la Federación Española, relativo al incumplimiento de las decisiones federativas, contempla la posibilidad de imponer una serie de sanciones en casos como este.

Además de las sanciones económicas, los implicados podrían enfrentarse a sanciones consistentes en la inhabilitación o suspensión por un periodo de entre uno y dos años, o la suspensión de al menos cuatro partidos, tanto para los directivos como para el jugador.

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    El Barcelona, amenazado con la prohibición de fichar nuevos jugadores y una resta de 3 puntos

    En caso de que se aplique la sanción de suspensión al jugador por su infracción de la normativa, estará obligado a indemnizar a su club por no poder disponer de sus servicios durante el período de la sanción.

    Y aunque este escenario, consistente en la pérdida del jugador por parte del Atlético de Madrid, pueda materializarse, ello no ha cambiado la postura del club madrileño, que tiene la intención de llegar hasta el final para imponer sanciones a lo que considera irregularidades que viene denunciando desde hace meses, hasta el punto de elevar su queja a organismos como la Federación Española y la FIFA.

    En este caso, la Real Federación Española de Fútbol fue el organismo que decidió abrir el expediente disciplinario, lo que podría acarrear, de probarse los hechos, graves consecuencias tanto para el club catalán como para el delantero argentino.

    En cuanto al Barcelona, las posibles sanciones podrían incluir el cierre total o parcial de las instalaciones del club por un período de hasta 3 partidos o dos meses, además de la posibilidad de descontarle 3 puntos de su casillero en la tabla de LaLiga.

    Las sanciones podrían llegar a la prohibición de inscribir nuevos jugadores para el club catalán durante uno o varios períodos de fichajes.

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