Tras la denuncia del Atlético: el Barcelona y Álvarez se enfrentan a duras sanciones

La Federación Española anunció la apertura de un expediente disciplinario contra el Barcelona, a raíz de lo que el Atlético de Madrid describió como el acoso y los intentos repetidos que sufrió su jugador Julián Álvarez durante los últimos meses para convencerlo de fichar por el club catalán.

El Atleti había presentado una denuncia oficial al respecto, y las partes fueron informadas este jueves de la apertura del expediente, otorgando al Barcelona el derecho a presentar sus alegaciones, así como al Atlético de Madrid.

El diario "Marca" repasó las duras sanciones que podrían recaer sobre el Barcelona y el jugador argentino.

El artículo 93 del reglamento disciplinario de la Federación Española, relativo al incumplimiento de las decisiones federativas, contempla la posibilidad de imponer una serie de sanciones en casos como este.

Además de las sanciones económicas, los implicados podrían enfrentarse a sanciones consistentes en la inhabilitación o suspensión por un periodo de entre uno y dos años, o la suspensión de al menos cuatro partidos, tanto para los directivos como para el jugador.