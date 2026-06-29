Tras la decepción del Mundial, una estrella de Uruguay revela secretos de Bielsa

La eliminación de Uruguay del Mundial sigue generando polémica. Algunos culpan al entrenador Marcelo Bielsa, mientras que otros responsabilizan al portero Rodrigo Muslera.

El diario «AS» destaca que sus errores fueron decisivos, pues no alcanzó el nivel esperado en la fase de grupos.

Encajó el gol ante Arabia Saudí y recibió dos más contra Cabo Verde, hasta que un nuevo error, el de Álex Baína, obligó a su sustitución al descanso.

El agente del portero uruguayo escribió en redes: «Como siempre, afronta todo con valentía en un mundo lleno de máscaras, críticos hipócritas y jueces de la moral».

Y añadió: «Ahí está mi hermano, muy enfadado consigo mismo y triste porque no pudo cumplir el sueño del pueblo uruguayo».

Y añadió: «Los que te queremos sabemos lo mucho que estás sufriendo, y estamos a tu lado, como siempre lo hemos estado. Para la mayoría de nuestro pueblo, seguirás siendo un ejemplo a seguir como deportista y como persona. Ojalá Uruguay tuviera más jugadores como Muslera».

Horas antes, el portero había anunciado su retiro de la selección.