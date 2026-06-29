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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras la decepción del Mundial, una estrella de Uruguay revela secretos de Bielsa

World Cup
Uruguay
M. Bielsa
L. Torreira
F. Muslera
Uruguay

La eliminación de Uruguay del Mundial sigue generando polémica. Algunos culpan al entrenador Marcelo Bielsa, mientras que otros responsabilizan al portero Rodrigo Muslera.

El diario «AS» destaca que sus errores fueron decisivos, pues no alcanzó el nivel esperado en la fase de grupos.

Encajó el gol ante Arabia Saudí y recibió dos más contra Cabo Verde, hasta que un nuevo error, el de Álex Baína, obligó a su sustitución al descanso.

El agente del portero uruguayo escribió en redes: «Como siempre, afronta todo con valentía en un mundo lleno de máscaras, críticos hipócritas y jueces de la moral».

Y añadió: «Ahí está mi hermano, muy enfadado consigo mismo y triste porque no pudo cumplir el sueño del pueblo uruguayo».

Y añadió: «Los que te queremos sabemos lo mucho que estás sufriendo, y estamos a tu lado, como siempre lo hemos estado. Para la mayoría de nuestro pueblo, seguirás siendo un ejemplo a seguir como deportista y como persona. Ojalá Uruguay tuviera más jugadores como Muslera».

Horas antes, el portero había anunciado su retiro de la selección.

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    Torera arremete contra Bielsa

    La estrella uruguaya Lucas Torreira responsabiliza al entrenador Marcelo Bielsa.

    El exjugador del Atlético de Madrid afirmó: «Mi paso con Bielsa fue breve y apenas hablamos. Él quiso dar lo mejor por Uruguay, pero muchas de sus actitudes y métodos no fueron bien recibidos».

    Y añadió: «Lo digo como alguien que convivió con él. Fue una lástima, porque al principio todos teníamos grandes esperanzas. Pero lo que ocurrió después fue realmente triste».

    «Durante esa etapa, algunos compañeros pasaron por momentos difíciles. La selección llegó al Mundial con problemas evidentes. Es hora de replantearnos muchas cosas».

    Y concluyó: «Necesitamos un entrenador que se adapte a nuestro país, nuestra cultura futbolística, nuestra historia y nuestros jugadores, para volver a ser competitivos».

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  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Moslera jugó con fiebre

    El agente de Muslera no fue el único que lo defendió. El exfutbolista uruguayo Diego Forlán, quien conoce bien al veterano portero, reveló en televisión que estaba enfermo antes del partido contra España.

    «Nando tenía fiebre, que llegó a los 40 grados la noche anterior al partido», afirmó Forlán.