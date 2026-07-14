Según Bild, Wael Mohya negocia su fichaje por la Federación Marroquí. Marruecos disputó su segundo Mundial con buen nivel, mientras Alemania volvió a fracasar. Los “Leones del Atlas” cayeron ante Francia, como en 2018, pero esta vez en cuartos.
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Tras la debacle en el Mundial, la DFB podría perder a una gran promesa a favor de una nación futbolística en auge
Mohya fue uno de los pocos puntos positivos del Borussia Mönchengladbach la temporada pasada. En sus primeros 549 minutos en la Bundesliga marcó dos goles y dio una asistencia. Debutó en diciembre tras pasar por todas las categorías inferiores del club.
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Mohya ha pasado por todas las selecciones juveniles de Alemania. ¿El Mundial en casa con Marruecos como aliciente?
Hasta ahora, Mohya solo había jugado con las selecciones juveniles de la DFB. Con las sub-16, sub-17 y sub-18 suma siete partidos y tres goles. Los rumores de un cambio de federación surgieron hace meses, cuando canceló a última hora su participación en clave clasificatoria para el Europeo sub-18 y optó por entrenar con los profesionales del Gladbach. Después se perdió el Europeo sub-19, en el que Alemania llegó a la final.
Al jugador de 17 años le atrae la posibilidad de tener más minutos con Marruecos, ya que en los próximos años enfrentaría una fuerte competencia en su posición con Florian Wirtz y Jamal Musiala. Además, en 2030 el Mundial se disputará en Marruecos, junto con Portugal y España como anfitriones. Entonces Mohya tendrá 21 años y, dada su rápida evolución, podría tener un papel relevante.
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