Hasta ahora, Mohya solo había jugado con las selecciones juveniles de la DFB. Con las sub-16, sub-17 y sub-18 suma siete partidos y tres goles. Los rumores de un cambio de federación surgieron hace meses, cuando canceló a última hora su participación en clave clasificatoria para el Europeo sub-18 y optó por entrenar con los profesionales del Gladbach. Después se perdió el Europeo sub-19, en el que Alemania llegó a la final.

Al jugador de 17 años le atrae la posibilidad de tener más minutos con Marruecos, ya que en los próximos años enfrentaría una fuerte competencia en su posición con Florian Wirtz y Jamal Musiala. Además, en 2030 el Mundial se disputará en Marruecos, junto con Portugal y España como anfitriones. Entonces Mohya tendrá 21 años y, dada su rápida evolución, podría tener un papel relevante.