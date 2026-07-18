Sky Sports informa que el Newcastle recibió una negativa temporal en su intento de fichar a Lucas Bergvall, del Tottenham Hotspur.
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¡Tras la conmoción por Johan Manzambi! El Newcastle United se enfrenta a un nuevo revés en el mercado de fichajes
Los Spurs rechazaron 54 millones de euros por considerar la oferta baja. Así, los Magpies siguen buscando un sustituto para Sandro Tonali, fichado por 108 millones.
Manzambi parecía cerca del Newcastle, pero el Aston Villa lo fichó el viernes por unos 70 millones de euros, convirtiéndolo en la venta más cara de la historia del SC Freiburg.
- Getty Images
Bergvall en el punto de mira: el Tottenham se mantiene firme en su elevada petición
Según el informe, Bergvall aceptaría dejar el Tottenham tras dos años. El Nottingham Forest ya mostró interés en el sueco. El club de Oliver Glasner busca un sustituto para Elliot Anderson, fichado por el Manchester City. El Tottenham ya rechazó 44,7 millones de euros y solo consideraría una oferta mucho mayor por el joven de 19 años.
Su contrato en Londres vence en 2031. En el Mundial de Norteamérica jugó cuatro partidos con Suecia y dio una asistencia, aunque cayeron en dieciseisavos ante Francia.
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