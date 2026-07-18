¡Tras la conmoción por Johan Manzambi! El Newcastle United se enfrenta a un nuevo revés en el mercado de fichajes

Los Spurs rechazaron 54 millones de euros por considerar la oferta baja. Así, los Magpies siguen buscando un sustituto para Sandro Tonali, fichado por 108 millones.

Manzambi parecía cerca del Newcastle, pero el Aston Villa lo fichó el viernes por unos 70 millones de euros, convirtiéndolo en la venta más cara de la historia del SC Freiburg.