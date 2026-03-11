Tras fracasar la megatransacción por Maxx Crosby, los Baltimore Ravens cierran un acuerdo sensacional y fichan a la estrella defensiva

Según el informe, los Ravens y Hendrickson han acordado un contrato de cuatro años por valor de 112 millones de dólares. El contrato de Hendrickson con los Bengals expiró al final de la temporada. Según los medios de comunicación, los Bengals habían considerado la posibilidad de asignarle la etiqueta de franquicia, pero finalmente decidieron no hacerlo. Hendrickson ya se ha despedido de los aficionados de Cincinnati en Instagram.

La temporada pasada, Hendrickson solo disputó siete partidos con Cincinnati debido a una lesión, en los que, sin embargo, consiguió la notable cifra de 4,0 sacks. Sin embargo, cuando está en forma, es sin duda uno de los mejores pass rushers de la liga. Precisamente en este aspecto es donde los Ravens han tenido problemas últimamente: en la estadística de sacks, ocuparon el tercer puesto por la cola en 2025, con solo 30.

En sus nueve años como profesional de la NFL, Hendrickson fue seleccionado cuatro veces para el Pro Bowl. En 2024 lideró la liga con 17,5 sacks y fue elegido para el primer equipo All-Pro.