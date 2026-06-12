Tras el peor resultado de la era Red Bull, Jürgen Klopp quiere fichar al exentrenador del Bayern para el Salzburgo

Bajo las órdenes de Hansi Flick, Röhl fue segundo entrenador en el Bayern Múnich y en la selección alemana. Ahora, en Escocia, ha demostrado que también puede sacar a un equipo de la crisis como técnico principal.

En octubre de 2025 tomó las riendas de los Rangers, entonces en crisis, y en tiempo récord devolvió la estabilidad y el éxito al club. Solo una grave plaga de lesiones evitó que conquistara el título en la recta final. Su labor en Ibrox ha atraído a otros clubes, principal escollo para un acuerdo con el Salzburgo.