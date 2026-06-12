Se espera que Röhl, de 37 años y actualmente en el Rangers de Glasgow, devuelva al club a la senda del éxito y a la escena europea. Es un técnico moderno, con una filosofía de juego clara y destacado por desarrollar jóvenes talentos.
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Tras el peor resultado de la era Red Bull, Jürgen Klopp quiere fichar al exentrenador del Bayern para el Salzburgo
Bajo las órdenes de Hansi Flick, Röhl fue segundo entrenador en el Bayern Múnich y en la selección alemana. Ahora, en Escocia, ha demostrado que también puede sacar a un equipo de la crisis como técnico principal.
En octubre de 2025 tomó las riendas de los Rangers, entonces en crisis, y en tiempo récord devolvió la estabilidad y el éxito al club. Solo una grave plaga de lesiones evitó que conquistara el título en la recta final. Su labor en Ibrox ha atraído a otros clubes, principal escollo para un acuerdo con el Salzburgo.
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Röhl firma un contrato a largo plazo con los Rangers
El técnico, natural de Zwickau, tiene contrato con el equipo escocés hasta 2028. Para ficharlo, el Red Bull probablemente deberá pagar una alta indemnización.
No obstante, el conglomerado ya contactó con los dirigentes del Rangers para averiguar si el alemán podría liberarse y a qué coste.
El propio Röhl se ha mantenido discreto ante las especulaciones sobre su futuro y se mostró profesional en la entrevista con Bild: «Mi atención está puesta aquí, en Glasgow. Me gusta este trabajo porque aquí puedo luchar por títulos. Y también a nivel internacional. Y eso ya es una tarea muy buena, que me divierte mucho».
Danny Röhl ya sonó para el RB Leipzig.
El verano pasado, Röhl sonó como candidato al banquillo del RB Leipzig, pero la directiva optó por Ole Werner y Röhl partió a Inglaterra. Hoy Werner podría estar en la cuerda floja pese al regreso a la Champions.
En el líder del fútbol austríaco la situación también es crítica: terminó tercero en la Bundesliga y falló estrepitosamente en la clasificación a la máxima competición europea.
Nunca antes habían terminado tan abajo en la era Red Bull. El punto más bajo llegó en la última jornada de la fase de campeones, cuando el equipo cerró la temporada con una vergonzosa derrota por 1-3 ante el modesto TSV Hartberg.
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El Salzburgo ha tenido su peor temporada desde que llegó Red Bull
Las consecuencias no se hicieron esperar. El entrenador interino Daniel Beichler, que había reemplazado a Thomas Letsch a mediados de febrero, dejó el cargo tras solo 14 partidos. El técnico de 37 años no logró revertir la situación.
Ahora los directivos de la ciudad de Mozart buscan urgentemente un técnico a largo plazo, mientras que en la filial japonesa, el RB Omiya Ardija, el español Narcís Pelach ya espera su oportunidad.