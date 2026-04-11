Tras el partido de Rabat: Santos se niega a celebrar antes de tiempo y Al-Shabani explica las razones de la derrota

A pesar de la cómoda victoria sobre el Nahda Berkane, el portugués Alexandre Santos, entrenador del Real Ejército, rechazó considerar el resultado como un paso decisivo hacia la final de la Liga de Campeones de África y recordó que el pase a la final se definirá en la vuelta.

El Real Ejército venció 2-0 a Nahda Berkane el sábado en la ida de semifinales.

El técnico destacó el nivel del fútbol marroquí y elogió el ambiente creado por la afición.

Elogió el rendimiento de su equipo, que consiguió una ventaja importante ante un rival con gran experiencia y potencial.