Poco después del penalti transformado por Mikel Oyarzabal, el subcampeón mundial sustituyó al defensa William Saliba (25) por lesión.
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¡Tras el gol encajado, llega enseguida otro golpe! La estrella francesa es sustituida por lesión en los primeros compases de la semifinal del Mundial contra España
El defensa central se lesionó de gravedad sin intervención de rivales tras 25 minutos de juego. En su propio campo, el jugador, con 38 partidos con la selección, cayó fuera de la jugada y pidió el cambio.
Didier Deschamps (57) mandó calentar a Maxence Lacroix (26) y lo sustituyó en el 30’.
- AFP
Semifinales del Mundial: Maxence Lacroix sustituye a William Saliba
La baja de Saliba, central de 25 años del Arsenal, es un revés para Francia. Viene de brillar en la Premier y en este Mundial ha jugado cinco de los seis partidos completos, descansando solo en el 4-1 contra Noruega. Forma una pareja compenetrada con Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich.
Su reemplazo, Lacroix, jugó en la Bundesliga con el Wolfsburgo y la temporada pasada ganó la Conference League con el Crystal Palace. Será su séptimo partido internacional.
Cuando fue reemplazado, Francia perdía por el penalti transformado por Oyarzabal tras una torpe entrada de Digne a Lamine Yamal. La ventaja de la campeona de Europa fue justa.
La selección de Francia para el Mundial 2026
Posición Jugador Club Portero Mike Maignan AC Milan Portero Robin Risser Lens Portero Brice Samba Rennes Defensa Ibrahima Konaté Liverpool Defensa Jules Koundé Barcelona Defensa Theo Hernández Al-Hilal Defensa Lucas Hernández PSG Defensa Lucas Digne Aston Villa Defensa Malo Gusto Chelsea Defensa Dayot Upamecano Bayern de Múnich Defensa William Saliba Arsenal Defensa Maxence Lacroix Crystal Palace Centrocampista Michael Olise Bayern de Múnich Centrocampista Aurelien Tchouameni Real Madrid Centrocampista Adrien Rabiot AC Milan Centrocampista Warren Zaire-Emery PSG Centrocampista Manu Koné Roma Centrocampista Rayan Cherki Manchester City Centrocampista N'Golo Kanté Fenerbahçe Delantero Kylian Mbappé Real Madrid Delantero Desire Doué PSG Delantero Ousmane Dembélé PSG Delantero Marcus Thuram Inter de Milán Delantero Jean-Philippe Mateta Crystal Palace Delantero Bradley Barcola PSG Delantero Maghnes Akliouche Mónaco
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