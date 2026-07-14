La baja de Saliba, central de 25 años del Arsenal, es un revés para Francia. Viene de brillar en la Premier y en este Mundial ha jugado cinco de los seis partidos completos, descansando solo en el 4-1 contra Noruega. Forma una pareja compenetrada con Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich.

Su reemplazo, Lacroix, jugó en la Bundesliga con el Wolfsburgo y la temporada pasada ganó la Conference League con el Crystal Palace. Será su séptimo partido internacional.

Cuando fue reemplazado, Francia perdía por el penalti transformado por Oyarzabal tras una torpe entrada de Digne a Lamine Yamal. La ventaja de la campeona de Europa fue justa.