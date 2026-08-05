La estrella egipcia Mohamed Salah llegó este miércoles a la ciudad turca de Trabzon para completar los trámites de su fichaje oficial por el Trabzonspor, después de que el club anunciara el inicio de las negociaciones con el jugador y antes de la firma de los contratos y del anuncio definitivo del acuerdo.

Varios informes turcos señalaron que Salah firmará un contrato por dos años, en una operación como agente libre, tras la marcha del "Rey egipcio" de su anterior club, el Liverpool, de manera gratuita.

Tras la llegada del jugador, el presidente del club, Ertuğrul Doğan, realizó unas declaraciones al canal A Spor, en las que reveló los entresijos de las negociaciones que precedieron al acuerdo con la estrella egipcia.