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Tras el fichaje de Salah: el presidente del Trabzonspor desafía a los grandes de Turquía con un mensaje contundente

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Egipto

Dogan revela los entretelones del fichaje histórico

La estrella egipcia Mohamed Salah llegó este miércoles a la ciudad turca de Trabzon para completar los trámites de su fichaje oficial por el Trabzonspor, después de que el club anunciara el inicio de las negociaciones con el jugador y antes de la firma de los contratos y del anuncio definitivo del acuerdo.

Varios informes turcos señalaron que Salah firmará un contrato por dos años, en una operación como agente libre, tras la marcha del "Rey egipcio" de su anterior club, el Liverpool, de manera gratuita.

Tras la llegada del jugador, el presidente del club, Ertuğrul Doğan, realizó unas declaraciones al canal A Spor, en las que reveló los entresijos de las negociaciones que precedieron al acuerdo con la estrella egipcia.

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  • Reunión profesional sin dificultades

    Dogan afirmó en las declaraciones recogidas por el diario Fotomac: "Mantuve una reunión con Salah y también me reuní con su agente. Fue una reunión muy profesional, marcada por un ambiente de respeto mutuo, en la que ambas partes se entendieron y no hubo ninguna dificultad. Nos reunimos hace unos diez días, y desde ayer todo quedó claro. No hace falta hablar mucho sobre Salah, es una estrella mundial y necesitábamos un jugador como él. Creo que será algo magnífico, y espero que beneficie a nuestro club".

    El presidente del Trabzonspor subrayó que el fichaje refleja las grandes aspiraciones del club, y añadió: "Los éxitos que ha logrado el Trabzonspor en los últimos años han llamado la atención dentro y fuera de Turquía, hasta el punto de que muchos jóvenes jugadores prefieren ahora unirse a nosotros".

    Dogan desafió a todos sus rivales locales al declarar: "Queremos enviar un mensaje a todos: que el Trabzonspor es capaz de fichar a cualquier jugador que desee".

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  • La polémica sobre la venta de camisetas y el apoyo esperado para el proyecto de Trabzon

    Doğan abordó la polémica que rodeó las cifras de venta de las camisetas de Salah, aclarando que los porcentajes difundidos en los medios de comunicación no son precisos, y dijo: "Aclararemos el asunto en el momento oportuno. Quizás pusimos en un aprieto a los medios durante el desarrollo de las negociaciones, pero revelar cualquier detalle en un acuerdo de esta magnitud podría haberlo obstaculizado, por eso nos aseguramos de gestionar el expediente con total confidencialidad".

    Y añadió: "Sentimos cierta incomodidad hacia la prensa, pero teníamos que mantener la confidencialidad de las negociaciones para garantizar que el acuerdo se cerrara sin ningún obstáculo".

    En lo relativo al asunto del patrocinio, Doğan afirmó que comenzará a contactar con empresarios para apoyar al club durante la próxima etapa, diciendo: "Nadie me ha contactado para ofrecer el patrocinio del club, pero confío en la sociedad de Trabzon y en su afición. Llamaré a las puertas de los empresarios uno tras otro, y estoy seguro de que apoyarán este proyecto".

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