Tras el duelo perdido, Leon Goretzka afronta extrañas críticas y un gran interrogante en la selección alemana

En el Bayern, Goretzka fue suplente en los partidos clave de esta temporada, pero Nagelsmann empezó a confiar en él de forma sistemática. En la fase de clasificación para el Mundial, celebrada en otoño, Goretzka fue titular en cinco de los seis partidos y rindió a buen nivel. En una entrevista con la revista kicker a principios de marzo, Nagelsmann atribuyó en gran medida la importante victoria contra Irlanda del Norte a su aportación: «Si él no hubiera jugado, seguro que no habríamos ganado, porque despejó 60 balones de cabeza».

El seleccionador le prometió un puesto de titular en el Mundial: «A pesar de su escaso tiempo de juego en el Bayern, tendrá buenas posibilidades de jugar y de desempeñar un papel similar al de la fase de clasificación». Goretzka asumiría la parte más ofensiva de un doble seis junto a Pavlovic o Nmecha. Sobre su pareja preferida, añadió: «Uno de los dos, en cualquier caso, tiene buenas opciones de jugar».

En los amistosos de marzo fue titular en uno y entró de suplente en el otro. Luego vivió su mejor momento en el Bayern: con Vincent Kompany reservando a los titulares para las eliminatorias coperas, Goretzka jugó en la Bundesliga ya decidida. En las últimas seis jornadas sumó cinco puntos y en una ocasión llevó el brazalete de capitán. Aun así, tras esta racha, perdió la titularidad en la selección.