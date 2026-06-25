«Haremos los cambios necesarios; si no, saldremos al campo igual que en los últimos partidos», anunció Nagelsmann en el estadio de East Rutherford, cerca de Nueva York. De la alineación titular que ha jugado el Mundial, solo se perderán el partido del jueves a las 22:00 horas contra Ecuador el defensa central Nico Schlotterbeck, con una rotura del ligamento medial del tobillo, y el lateral izquierdo Nathaniel Brown, con molestias en los aductores. Nagelsmann confirmó que serán reemplazados por Antonio Rüdiger y David Raum.

Aunque el primer puesto del grupo está asegurado y el encuentro carece de relevancia, Nagelsmann prefiere que su once titular mantenga el ritmo y que Kai Havertz, Jamal Musiala y Felix Nmecha, quienes estuvieron lesionados, sumen minutos juntos.

«Antes del Mundial el mayor reto era que el equipo se acoplara, pues apenas habíamos jugado juntos. Ahora, tras dos partidos, ya se discute cuántos cambios hacer; no le veo sentido», concluyó.