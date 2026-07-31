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Tras el acuerdo secreto: el Al-Hilal estudia sancionar a Cancelo

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El Al-Hilal saudí estudia tomar medidas disciplinarias contra su jugador portugués João Cancelo por no haberse incorporado a la concentración del equipo en Austria, pese a haber sido convocado oficialmente para participar en ella.

Cancelo sigue vinculado con el Al-Hilal mediante un contrato que se extiende hasta el verano de 2027, y estaba previsto que se uniera a la concentración el pasado miércoles, tras finalizar sus vacaciones de verano después de su participación en el Mundial, pero no se presentó.

Cancelo pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Barcelona, que actualmente negocia con el Al-Hilal para retener los servicios del lateral portugués.

El diario español "Sport" informó, citando al sitio "365Scores", que el Al-Hilal estudia imponer una multa económica al jugador, que aspira a regresar de nuevo al Barcelona.

Según la misma fuente, Cancelo se negó a incorporarse a la concentración del Al-Hilal tras un acuerdo secreto con su agente Jorge Mendes y la directiva del Barcelona.

El acuerdo secreto gira en torno a la negativa de Cancelo a viajar a la concentración del Al-Hilal, que se celebra actualmente en Austria.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Al-Hilal presiona: Cancelo hace un sacrificio económico por el Barcelona

    Parece que la postura del Al-Hilal de sancionar a Cancelo tiene como objetivo aumentar la presión en las negociaciones, con el fin de conseguir el mejor acuerdo posible con el Barcelona.

    En Barcelona predomina la creencia de que el traspaso de Cancelo al club catalán está prácticamente cerrado, y que el acuerdo por la operación está muy cerca. 

    Las negociaciones actuales se centran en el mecanismo de su salida del Al-Hilal, sobre todo porque el jugador todavía percibe un salario enorme en Arabia Saudí, además de que se están discutiendo algunos aspectos fiscales para garantizar que pierda la menor cantidad de dinero posible. 

    Asimismo, todas las partes eran conscientes de que la firma de los contratos definitivos no se produciría antes del mes de agosto, lo que significa que el calendario de la operación avanza según el plan establecido; sin embargo, lo que no se esperaba era la ausencia de Cancelo del campamento de entrenamiento, un paso que el Al-Hilal podría interpretar como una especie de rebeldía. 

    A modo de comparación, otros jugadores candidatos a abandonar el club, como Darwin Núñez, se incorporaron a la concentración del equipo en un intento de mantener la buena relación con la directiva y facilitar su marcha de forma amistosa.

    El Barcelona y Cancelo han alcanzado un acuerdo que se extiende por dos temporadas, y el club catalán espera completar la operación por una cifra inferior a los 10 millones de euros. 

    Los informes señalan que el jugador aceptó renunciar a una parte importante de sus emolumentos económicos para facilitar su salida de la liga saudí, mientras que el Barcelona considera que su nuevo salario podrá ser inscrito sin ningún problema relacionado con las reglas del fair play financiero.

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