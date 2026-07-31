Tras el acuerdo secreto: el Al-Hilal estudia sancionar a Cancelo

El Al-Hilal saudí estudia tomar medidas disciplinarias contra su jugador portugués João Cancelo por no haberse incorporado a la concentración del equipo en Austria, pese a haber sido convocado oficialmente para participar en ella.

Cancelo sigue vinculado con el Al-Hilal mediante un contrato que se extiende hasta el verano de 2027, y estaba previsto que se uniera a la concentración el pasado miércoles, tras finalizar sus vacaciones de verano después de su participación en el Mundial, pero no se presentó.

Cancelo pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Barcelona, que actualmente negocia con el Al-Hilal para retener los servicios del lateral portugués.

El diario español "Sport" informó, citando al sitio "365Scores", que el Al-Hilal estudia imponer una multa económica al jugador, que aspira a regresar de nuevo al Barcelona.

Según la misma fuente, Cancelo se negó a incorporarse a la concentración del Al-Hilal tras un acuerdo secreto con su agente Jorge Mendes y la directiva del Barcelona.

El acuerdo secreto gira en torno a la negativa de Cancelo a viajar a la concentración del Al-Hilal, que se celebra actualmente en Austria.