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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras el 6-0... La impactante razón por la que Lopetegui reprendió al seleccionador de Canadá

Canadá vs Catar
Canadá
Catar
World Cup
J. Lopetegui
J. Marsch
Canadá
Catar

Al terminar el partido entre Canadá y Catar en el Mundial 2026, los entrenadores Julien Lopetegui y Jesse Marsh protagonizaron un fuerte enfrentamiento.

El encuentro terminó con una goleada de Canadá por 6-0 en la segunda jornada de la fase de grupos.

Al final del partido se generó tensión cuando Lopetegui recriminó a Marsh, que respondió con gestos antes de marcharse enfadado.

Marsh afirmó tras el partido: «No voy a perder ni un segundo hablando de eso», mientras que Lopetegui dijo: «Es algo entre él y yo».

Según GiveMeSport, Lopetegui recriminó a Marsh porque Canadá siguió atacando hasta el 90+9, incluso sacando al portero Maxime Crépot en el área de Catar para buscar el séptimo gol, pese a que el rival jugaba con nueve.

Lopetegui consideró la actitud antideportiva, pues el rival ya ganaba por un amplio margen.

La tensión también alcanzó a los jugadores, que protagonizaron un pequeño encontronazo.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La protesta de Lopetegui no estaba justificada

    El diario Sport confirmó que a Lopetegui no le gustó que Canadá siguiera atacando pese a la ventaja de 6-0 y a la superioridad numérica tras dos expulsiones de Catar.

    El diario español añadió: «Según informaciones de Canadá, el seleccionador catarí consideró antideportivo que la selección canadiense siguiera buscando goles pese a la ventaja de 6-0 y a jugar contra nueve rivales».

    Sin embargo, algunos analistas consideran que la protesta de Lopetegui no estaba justificada, pues Canadá aún no tenía asegurada matemáticamente la clasificación.

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