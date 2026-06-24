Tras dos partidos poco satisfactorios en el Mundial: ¿tendrá Manuel Neuer que sentarse en el banquillo de la selección alemana?

Neuer no tuvo oportunidad de brillar en este partido festivo. De hecho, se aburría tanto que ni aprovechó la polémica pausa de hidratación del primer tiempo para beber. Prefirió que un asistente lo calentara en la banda. No sirvió de nada: dos minutos después del descanso, sacó el balón de su propia red tras un disparo imparable de Franck Kessie. Esa jugada resume su Mundial hasta ahora.

El portero, de 40 años y varias veces elegido como el mejor del mundo, volvió a la selección tras meses de debate y gran revuelo, pero casi no ha tenido trabajo en los dos partidos jugados. A pesar de algunas dudas en la defensa alemana, ni Curazao ni Costa de Marfil crearon más de dos disparos a puerta cada uno.

Neuer detuvo uno con una parada sencilla, algo al alcance de cualquier guardameta de liga regional; el otro fue un gol imparable. Así se mantiene la preocupante racha de Alemania (y de Neuer) en Mundiales. Desde la final de 2014 ante Argentina, Alemania ha recibido al menos un gol en cada uno de sus ocho partidos mundialistas.