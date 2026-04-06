Tras calificarlo de «acabado»... un periodista saudí sorprende a Salah con una nueva iniciativa

En las últimas horas se ha desatado una polémica y una oleada de indignación a raíz de las declaraciones del periodista saudí Saud Al-Sarami, exportavoz oficial del Al-Nassr, en las que atacó al astro egipcio Mohamed Salah, extremo del Liverpool inglés.

Han aparecido informes periodísticos sobre el interés de varios clubes de la Liga Roshen por fichar al «Faraón egipcio» en el verano de 2026, entre los que destacan el Al-Hilal y el Al-Ittihad.

Lee también... «No sabe dónde está la portería»... La prensa inglesa juzga a Salah tras el cuádruple del City

Esto se produce después de que el jugador decidiera separarse oficialmente del Liverpool, tras el final de la temporada actual, para afrontar un nuevo reto fuera de los terrenos de juego ingleses.