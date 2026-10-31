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Traducido por

Tras apuntar contra Karl, contraataque de Ballack contra el Bayern de Múnich

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bundesliga
L. Karl
M. Ballack
Alemania

«... en un momento incomprensible»

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Michael Ballack, excapitán de la selección alemana, protagonizó un enfrentamiento público con los directivos del Bayern Múnich al defender a la joven estrella Lennart Karl (18 años) tras la oleada de críticas que recibió el jugador dentro y fuera del campo.

Ballack, que jugó en el club bávaro entre 2002 y 2006 y disputó 98 partidos internacionales con Alemania, no se limitó a defender a Karl, sino que dirigió críticas directas al presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness, y al director deportivo, Max Eberl.

Hoeness había lanzado duras críticas a Karl, amenazando con mantener una conversación personal con el jugador, y dijo de él que "todavía no es una estrella" y que necesita "humildad", unas declaraciones que molestaron profundamente al agente de Karl, Michael Ballack.

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  • El mensaje de Ballack al Bayern de Múnich: "Cuidado con mezclar las cosas"

    El comportamiento de Karl fuera del campo y en las redes sociales ha sido recientemente objeto de un amplio debate. No obstante, Ballack considera que cometer errores es parte inseparable del desarrollo de un jugador joven.

    El excapitán de la selección alemana explica: "Las redes sociales son hoy un factor clave, y no solo para la generación joven. Cada persona tiene libertad para expresarse como quiera. Y también es evidente que no siempre acertarás en todo. Por desgracia, las posibilidades de que ataquen a un jugador por esto son reales".

    Según informó el diario alemán Bild el sábado, Ballack añadió: "No se debe confundir el desarrollo deportivo de un jugador con este asunto. Y eso es exactamente lo que hace el Bayern de Múnich. Uli Hoeness está en su derecho de criticar esta imagen pública. Pero también es evidente que apunta públicamente contra Lennart".

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  • Ballack planta cara a Eberl

    Y eso no fue todo lo que tenía que decir, ya que Ballack aseguró que también discrepa del director deportivo Max Eberl, quien recientemente había considerado que Karl está obligado a cumplir con su deber deportivo.

    Eberl dijo: "Lenny tiene que demostrar sobre el terreno de juego que es capaz de salir de esta crisis".

    Ballack cuestiona con claridad esta valoración, pues afirmó: "Después de que la curva de rendimiento de Lennart empezara a repuntar de nuevo, Eberl sale a decir eso", señalando que la opinión del director deportivo del Bayern "está llena de errores".

    Y recalcó: "Esto es incomprensible en cuanto al momento elegido, y al menos debo cuestionarlo en cuanto al contenido".

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  • Y parece que Ballack es consciente de que el comportamiento de Karl podría seguir generando polémica. Para él, esto es simplemente parte de la personalidad del talento del Bayern.

    Explicó: "Lennart Karl tiene una personalidad peculiar. Y es de esperar que haga enfadar a la gente una o dos veces a lo largo de su carrera profesional por ello".

    El excapitán de la selección alemana no alberga ninguna duda sobre las cualidades futbolísticas de su representado, y afirmó: "La evolución deportiva de Lennart ha sido asombrosa durante el último año. Su capacidad para demostrar su valía de esta forma en el Bayern de Múnich con diecisiete años es una prueba contundente de su calidad futbolística excepcional, pero lo más importante de todo —y esto es lo esencial en un club tan grande como este— es su personalidad".

    Por último, Ballack lanzó un mensaje claro a Karl: "No debe dejar que las críticas públicas lo desvíen de su camino, y espero que Lennart no se permita perder completamente la forma antes de cumplir los veinte años. Cuenta con todo mi apoyo en este asunto".

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