El Barcelona logró anoche una emocionante victoria sobre el Atlético de Madrid, en un partido marcado por numerosas decisiones arbitrales controvertidas.
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Tras anular el gol... El catalán elogia el vídeoarbitraje y la actuación del árbitro en el partido del Atlético
Elogio
La actuación arbitral de Mateo Busquets Ferrer en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid recibió elogios del exárbitro internacional Barrenchia Monteiro, en su valoración publicada en el diario Mundo Deportivo, tras el emocionante enfrentamiento que enfrentó a ambos equipos en la jornada 30 de La Liga.
El Barcelona logró una victoria in extremis a domicilio, tras un partido que se mantuvo igualado hasta los últimos minutos, antes de que Robert Lewandowski marcara el gol de la victoria en el minuto 87, dando a su equipo tres valiosos puntos que consolidaron su liderato con 76 puntos, a 7 puntos del Real Madrid, mientras que el Atlético se quedó con 57 puntos en cuarta posición.
Un partido complicado
Montero destacó que el árbitro realizó una buena actuación en un partido complicado y lleno de roces, y señaló su buen posicionamiento y su forma física, que le ayudaron a mantenerse cerca de la acción, lo que dotó al encuentro de una fluidez evidente gracias a su correcta aplicación de la regla de la oportunidad.
Añadió que Busquets Ferrer, a pesar de algunos momentos en los que pareció indulgente, logró imponer su autoridad y controlar el partido, especialmente ante los repetidos enfrentamientos entre los jugadores, a los que respondió con firmeza mediante las tarjetas.
Decisiones cruciales y uso de la tecnología de vídeo
El informe destacó las decisiones disciplinarias del árbitro, que mostró varias tarjetas amarillas en momentos oportunos, antes de que uno de los momentos más destacados del encuentro diera paso a la intervención del árbitro asistente de vídeo (VAR), que desempeñó un papel decisivo.
Montero señaló que el árbitro de vídeo, Mario Milerro López, tomó decisiones acertadas, entre las que destaca la revisión de la intervención de Nico sobre Lamine Yamal, lo que supuso la conversión de la tarjeta amarilla en expulsión directa, al tratarse de una ocasión clara de gol.
El VAR volvió a intervenir para revisar la expulsión de Gerard Martín, y el árbitro decidió finalmente conformarse con una tarjeta amarilla tras revisar la jugada.
Valoración total
Montero concluyó su análisis afirmando que el árbitro había dirigido bien un partido difícil entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, con el apoyo eficaz del vídeoarbitraje y del equipo de árbitros asistentes, lo que permitió que el encuentro se desarrollara con el menor número posible de errores que pudieran influir en el resultado.
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