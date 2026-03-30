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NICOLO TRESOLDI Getty Images
Daniel Buse

Traducido por

Tras Alemania e Italia: al parecer, otra gran potencia se ha interesado por la estrella de la selección sub-21 Nicolo Tresoldi

Germany U21
N. Tresoldi
Brujas
First Division A
Germany
Italy
Argentina

Con su rendimiento, el delantero no solo ha llamado la atención de los grandes clubes, sino también de las principales selecciones nacionales.

Al parecer, Argentina también está interesada en el delantero de la selección alemana sub-21 Nicolo Tresoldi y quiere convencerlo para que cambie de federación. Así lo informa el diario *Bild*. Según este, la actual campeona del mundo ya se ha puesto en contacto con Tresoldi, cuya madre, Barbara Caffi, es originaria de ese país sudamericano. 

  • Tresoldi U21Getty Images

    ¿Una llamada desde Italia? Tresoldi: «Me haría mucha ilusión»

    Tresoldi nació en Cerdeña y se crió inicialmente en Italia. De joven, se mudó con sus padres a Hannover y jugó al fútbol en las categorías inferiores del Hannover 96, equipo de la segunda división. A los 18 años, en 2022, obtuvo la nacionalidad alemana y debutó ese mismo mes con la selección sub-19 de la DFB. Desde entonces juega con la camiseta con el águila en el pecho, aunque Italia sigue mostrando interés por él. 

    Sobre un posible cambio a la Squadra Azzurra, Tresoldi declaró en octubre a Sky Sports Italia: «Las normas lo permiten y mi teléfono está encendido. Si Gattuso (seleccionador de Italia, nota del editor) quisiera hablar conmigo, me haría mucha ilusión». Sin embargo, añadió: «Pero por ahora juego con Alemania, he tomado esa decisión, aunque solo sea con la sub-21. Me siento muy a gusto».

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  • Tresoldi marca dos goles con la selección alemana sub-21

    Ahora podría producirse una pugna a tres bandas por Tresoldi. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, confirmó en noviembre que tenía al delantero en el punto de mira y lo mencionó por su nombre en una rueda de prensa. Sin embargo, no lo convocó para los partidos amistosos contra Suiza y Ghana. 

    En su lugar, Tresoldi jugó con la selección alemana sub-21, con la que marcó dos goles en la victoria por 3-0 contra Irlanda del Norte en la fase de clasificación para la Eurocopa. El martes, el equipo se enfrentará a Grecia.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICOAFP

    Al parecer, el Arsenal está interesado en Nicolo Tresoldi

    Tresoldi fichó el verano pasado por el Club Brugue procedente del Hannover 96 por 7,5 millones de euros y está cuajando una gran temporada de debut con el equipo belga: en 48 partidos oficiales ha marcado 17 goles y ha dado 5 asistencias. 

    Según el diario Bild, el Arsenal ya lo tiene en el punto de mira. 

  • Los próximos partidos de la selección alemana sub-21:

    31 de marzoGrecia - Alemania
    26 de septiembre Letonia - Alemania
    30 de septiembre Malta - Alemania
    06/10 Alemania - Georgia