Al parecer, Argentina también está interesada en el delantero de la selección alemana sub-21 Nicolo Tresoldi y quiere convencerlo para que cambie de federación. Así lo informa el diario *Bild*. Según este, la actual campeona del mundo ya se ha puesto en contacto con Tresoldi, cuya madre, Barbara Caffi, es originaria de ese país sudamericano.
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Tras Alemania e Italia: al parecer, otra gran potencia se ha interesado por la estrella de la selección sub-21 Nicolo Tresoldi
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¿Una llamada desde Italia? Tresoldi: «Me haría mucha ilusión»
Tresoldi nació en Cerdeña y se crió inicialmente en Italia. De joven, se mudó con sus padres a Hannover y jugó al fútbol en las categorías inferiores del Hannover 96, equipo de la segunda división. A los 18 años, en 2022, obtuvo la nacionalidad alemana y debutó ese mismo mes con la selección sub-19 de la DFB. Desde entonces juega con la camiseta con el águila en el pecho, aunque Italia sigue mostrando interés por él.
Sobre un posible cambio a la Squadra Azzurra, Tresoldi declaró en octubre a Sky Sports Italia: «Las normas lo permiten y mi teléfono está encendido. Si Gattuso (seleccionador de Italia, nota del editor) quisiera hablar conmigo, me haría mucha ilusión». Sin embargo, añadió: «Pero por ahora juego con Alemania, he tomado esa decisión, aunque solo sea con la sub-21. Me siento muy a gusto».
Tresoldi marca dos goles con la selección alemana sub-21
Ahora podría producirse una pugna a tres bandas por Tresoldi. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, confirmó en noviembre que tenía al delantero en el punto de mira y lo mencionó por su nombre en una rueda de prensa. Sin embargo, no lo convocó para los partidos amistosos contra Suiza y Ghana.
En su lugar, Tresoldi jugó con la selección alemana sub-21, con la que marcó dos goles en la victoria por 3-0 contra Irlanda del Norte en la fase de clasificación para la Eurocopa. El martes, el equipo se enfrentará a Grecia.
- AFP
Al parecer, el Arsenal está interesado en Nicolo Tresoldi
Tresoldi fichó el verano pasado por el Club Brugue procedente del Hannover 96 por 7,5 millones de euros y está cuajando una gran temporada de debut con el equipo belga: en 48 partidos oficiales ha marcado 17 goles y ha dado 5 asistencias.
Según el diario Bild, el Arsenal ya lo tiene en el punto de mira.
Los próximos partidos de la selección alemana sub-21:
31 de marzo Grecia - Alemania 26 de septiembre Letonia - Alemania 30 de septiembre Malta - Alemania 06/10 Alemania - Georgia