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Capello SeedorfGOAL
Emanuele Tramacere
Traducido por

Tras 7 años de parón, Seedorf vuelve a entrenar en Brasil: es el nuevo entrenador del Corinthians

Corinthians
C. Seedorf
Fichajes
AC Milán

El excentrocampista retoma su carrera como entrenador tras un largo parón.

La búsqueda de un nuevo entrenador por parte del Corinthians para intentar enderezar una temporada hasta ahora casi desastrosa ha concluido hoy con una elección insólita: el regreso a los banquillos, tras un largo parón, de Clarence Seedorf, exestrella neerlandesa del Milan, el Inter y otros equipos.

El entrenador llevaba 7 años sin entrenar, pero el Corinthians ha recurrido a él con un contrato hasta diciembre de 2027 para intentar mejorar una situación en la clasificación que tiene al Timao en el 16.º puesto del Brasileirao, a un punto de la zona de descenso.


  • EL COMUNICADO

    El Sport Club Corinthians Paulista ha fichado a Clarence Seedorf como entrenador de su equipo masculino de fútbol. El técnico neerlandés de 50 años se incorpora al Timão con un contrato hasta finales de 2027.


  • PARADO DESDE HACE 7 AÑOS

    Después de debutar en el banquillo del AC Milan y de entrenar también a la selección de Camerún, una etapa que sigue siendo su última experiencia en un banquillo tras asumir el cargo de asesor del Esteghal y el de miembro del comité directivo de la selección neerlandesa.

  • LAS PRIMERAS PALABRAS

    Contará en la plantilla con Memphis Depay, su compatriota, para lo que tendrá que ser una proeza: «Aceptar este reto es un honor, pero también una gran responsabilidad. Estoy aquí para darlo todo y construir un equipo que luche por cada balón, cada minuto, cada victoria»

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