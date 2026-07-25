El delantero sirio Omar Al Soma no atraviesa uno de sus mejores momentos, concretamente fuera del terreno de juego, en medio de la total incertidumbre que rodea su futuro.
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Tras 10 temporadas históricas: ¿ha terminado la etapa de Omar Al Soma en la liga saudí?
El Al-Hazm anuncia la salida de Al-Somah
El club Al-Hazem anunció este sábado la salida de su delantero sirio Omar Al Somah, uno de los 10 jugadores que dejaron el equipo tras el final de la temporada pasada.
Esto llega después de una única temporada que el delantero sirio pasó en el Al-Hazem, durante la cual disputó 26 partidos, en los que logró marcar 9 goles y dar una asistencia.
Destino incierto
La Soma no ha revelado su destino hasta ahora, en medio de la negativa de todos los clubes con los que se ha vinculado su nombre a querer ficharlo.
El comienzo fue con el club Al-Fayha, que confirmó que no negoció con La Soma el pasado junio, tras vincularse su nombre a él.
Posteriormente, el club Al-Faisaly, recién ascendido a la Liga Roshn saudí, negó la existencia de negociaciones entre él y el delantero sirio para reforzar sus filas la próxima temporada.
10 temporadas históricas
Todas las especulaciones apuntan a que Al Soma podría abandonar por completo la liga saudí, tras 10 temporadas disputadas en ella, con 3 clubes diferentes.
Al Soma jugó para el Al Ahli desde 2014, cuando llegó procedente del Al Qadsia kuwaití, antes de marcharse en 2022 rumbo al Al Arabi catarí.
Tras dos temporadas y media en Qatar, el delantero sirio regresó a la liga saudí, en enero de 2025, de la mano del Al Oruba.
Después del descenso de su equipo, Omar Al Soma se incorporó a las filas del Al Hazem para jugar con él durante la temporada pasada, antes de abandonarlo.
El máximo goleador histórico de la Liga de Arabia Saudí
Durante esas diez temporadas, Al Soma escribió su nombre con letras de oro en la historia de la Liga saudí, tras convertirse en su máximo goleador histórico en la era del profesionalismo.
El delantero sirio encabeza la clasificación con 161 goles, con una ventaja de 6 goles sobre el delantero marroquí Abderrazak Hamdallah, que ha marcado 155 goles.
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