El sueño europeo del Arsenal se tornó pesadilla en Budapest. Kai Havertz adelantó a los Gunners en el 6’, pero Ousmane Dembélé empató. El partido acabó 1-1 tras la prórroga y se decidió en los penaltis.

Eberechi Eze ya había fallado su lanzamiento anteriormente en la tanda, antes de que el fallo de Gabriel sellara su destino. El resultado permitió al PSG revalidar su título europeo, un año después de su victoria sobre el Inter, mientras que la larga búsqueda del Arsenal por su primer título de la Liga de Campeones continúa a pesar de su éxito en la liga nacional.