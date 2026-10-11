El ambiente en Anfield se caldeó al máximo el domingo por la tarde, cuando el Manchester City llegó para disputar su primer partido desde que una comisión independiente emitió un histórico fallo de culpabilidad. Los aficionados del Liverpool, muchos de los cuales se han sentido perjudicados por el dominio del City durante la última década, se apostaron a lo largo de las calles para recibir a los visitantes al grito ensordecedor de «tramposos».

En los alrededores del estadio se respiraba una intensa hostilidad. Los puestos de artículos para aficionados vendían bufandas y banderas que se burlaban expresamente del escándalo financiero que actualmente rodea al Etihad Stadium. La policía tuvo que escoltar el autobús del City por una ruta alternativa para evitar las mayores concentraciones de manifestantes y logró impedir que se repitieran los incidentes de 2018, cuando el vehículo fue alcanzado por objetos lanzados contra él.



